Dosar penal pentru deputatul AUR Dan Tanasă, după ce a instigat la ură față de livratorii asiatici

Deputatul AUR, Dan Tanasă. Foto: Inquam Photos/George Călin

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat vineri că există un dosar penal instrumentat de Parchet împotriva deputatului Dan Tănasă, care e cercetat pentru instigare la ură. AUR susține că acest dosar penal reprezintă „un abuz evident”, prin care se încearcă „pedepsirea unui parlamentar” pentru exprimarea publică a unei poziții.

Dan Tănasă este cercetat într-un dosar de instigare la ură pe fondul unui derapaj grav făcut în luna august 2025, în care a instigat urmăritorii săi de pe Facebook să să refuze „comanda dacă nu e livrată de un român”, cu trimitere la livratorii din alte țări, în special din Asia și Africa.

Ulterior, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat după mesajul deputatului AUR Dan Tanasă, care îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de curieri străini, iar deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat că a depus o plângere penală împotriva lui Dan Tanasă pentru incitare la ură.

„Deputatul Dan Tanasă nu a instigat la violență împotriva nimănui, ci a atras atenția, într-un mod direct și necesar, asupra unei probleme grave cu care se confruntă România: importul necontrolat de forță de muncă necalificată din Asia și Africa, care afectează piața muncii din România, securitatea cetățenilor și identitatea națională. În loc să dezbată aceste realități, autoritățile aleg să îl ancheteze pe cel care le semnalează”, se arată într-un comunicat AUR.

Reprezentanți AUR resping astfel „încercarea de a pune semnul egal între critica unei politici publice și instigarea la ură”.

„Într-o democrație autentică, parlamentarii au nu doar dreptul, ci și obligația de a aduce în atenția opiniei publice problemele pe care le consideră relevante pentru România, fără teama că vor deveni ținta unor anchete pentru opiniile exprimate. Solicităm oprirea imediată a oricărei forme de abuz împotriva reprezentanților partidului AUR și încetarea utilizării justiției ca instrument de intimidare a vocilor care apără interesele României”, se arată în comunicatul AUR despre dosarul penal instrumentat împotriva lui Dan Tănasă.