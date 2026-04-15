Scandal și bătaie într-un sediu AUR. Un membru al partidului a sărit la gâtul lui Dan Tanasă: „Bă, tu mă faci pe mine borfaș?”

Au fost momente tensionate după o ședință a partidului AUR, când unul dintre membrii formațiunii a început să se certe cu Dan Tanasă și chiar să sară la bătaie, după ce ar fi refuzat să stea de vorbă cu el. Imaginile au fost făcute publice pe rețelele sociale, iar situația a escaladat după ce Tanasă a spus că „nu stau la masă cu borfașii”, moment în care celălalt bărbat a încercat să îl lovească.

„Dan Tanasă ne prezintă o nouă mostră de «suveranism» autentic tip AUR, sărind la gâtul celor care luptă cot la cot cu el pentru partid dar nu i se subordonează la ordin. Adevaratul pericol pentru România este o guvernare AUR alături de PSD în care golanul și hoțul să decidă direcția țării”, se arată în descrierea videoclipului publicat de Iulian Drăghici, membru USR, pe Facebook.

Între cei doi se afla și Cristina Vaida, membră a Consiliului Național de Conducere AUR, care îi spunea lui Tanasă că „situația a escaladat”.

„Bă, tu mă faci pe mine borfaș? Eu mi-am dat viața pentru partidul ăsta”, îi spune celălalt bărbat lui Tanasă, în timp ce sare la bătaie.

Potrivit Digi24, reprezentanții partidului susțin că incidentul nu a avut loc în sediul central AUR și că este mai vechi. Mai mult, bărbatul care a încercat să-l lovească pe Tanasă ar fi fost membru al partidului, dar ar fi fost exclus ulterior.

„Filmarea la care faceți referire nu este una recentă. Ea nu a avut loc în sediul AUR. Nu a fost vorba de o altercație sau bătaie cum scrie în acel video, ci de o încercare de agresiune asupra domnului Dan Tanasă”, a transmis AUR.

Scandalul ar fi avut loc în urmă cu câteva luni, într-o filială din Harghita.