Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit la 61 de ani

Marie Fredriksson, cântăreața trupei Roxette, a murit la 61 de ani. Marie se luptase anterior cu o tumoră cerebrală în 2002.

"Cu mare tristețe trebuie să anunțăm că unul dintre cei mai mari și mai iubiți artiști ai noștri a dispărut. Marie Fredriksson a murit în dimineața zilei de 9 decembrie", a scris familia într-un comunicat. Marie a format în 1986 alături de Per Geesle - Roxette - una dintre cele mai cunoscute trupe suedeze de la ABBA încoace.

Marie Fredriksson era căsătorită și avea doi copii.

Născută într-o familie sărmană, și-a pierdut o soră prematur, într-un accident

Gun-Marie Fredriksson s-a născut la 30 mai 1958 în micul sat suedez Össjö. Era cea mai tânără dintre cei cinci copii născuți din căsătoria lui Charles Gösta Fredriksson (1914–1981) și Inez Dagmar Fredriksson (născută Hoffert, 1922–1998). Când avea patru ani, părinții ei și-au vândut ferma și s-au mutat în Östra Ljungby, unde Charles s-a angajat ca poștaș și Inez a devenit muncitoare în fabrică. Trei ani mai târziu, cea mai mare soră a ei, Anna-Lisa, a fost implicată într-o coliziune fatală în trafic; mașina în care se afla a fost zdrobită de un camion-cisternă în timp ce călătorea pentru a cumpăra o rochie pentru petrecerea de logodnă.

Cu ambii părinți aflați în muncă cu normă întreagă, Marie și frații ei minori au fost lăsați singuri acasă. În această perioadă, cu ajutorul fraților și prietenilor, ea a învățat să cânte, să citească notele și să cânte la instrumente muzicale. Interesul ei pentru muzică a continuat să crească de-a lungul adolescenței, când a descoperit artiști precum The Beatles, Joni Mitchell, Jimi Hendrix și Deep Purple. S-a înscris la o școală de muzică din Svalöv la șaptesprezece ani, unde s-a împrietenit cu elevii de la departamentul de teatru, compunând muzică pentru piesele lor de amatori. Deoarece niciun alt vocalist din școală nu putea imita gama vocală a lui Fredriksson, ea s-a alăturat distribuției unui musical. Acest musical a făcut un turneu în toată Suedia, iar show-ul a culminat cu un spectacol la Stockholm pentru premierul Olof Palme.

După absolvirea școlii de muzică în 1977, Fredriksson s-a mutat la Halmstad, unde a lucrat în teatru înainte de a se implica în scena locală de muzică indie. Ea a format grupul punk Strul în 1978 cu iubitul ei de atunci, Stefan Dernbrandt. Majoritatea membrilor trupei au plecat după o singură reprezentație; Per Gessle - viitorul ei coleg de trupă de la Roxette - și Mats Persson au fost pentru scurt timp membri.

Cum a apărut Roxette

Directorul general al EMI Suedia, Rolf Nygren, i-a sugerat lui Gessle să traducă una dintre compozițiile sale suedeze în engleză și să o înregistreze ca duet cu Fredriksson. Piesa rezultată, „Neverending Love”, a fost produsă sub numele de trupă Roxette.

Piesa a atins numărul trei pe Chart Singles din Suedia și a fost una dintre cele mai populare melodii de la radio în Suedia în acel an. Albumul lor de debut, Pearls of Passion, a fost un succes major la lansarea în octombrie 1986, atingând locul doi în topuri și, în cele din urmă, a vândut peste 200.000 de exemplare.

A urmat un succes internațional uriaș pentru trupă, cei doi componenți având și cariere solo reușite.

Povestea bizară a unui cântec legendar

Compania Touchstone Pictures i-a abordat pe cei de la EMI și trupa Roxette pentru a contribui cu o melodie la coloana sonoră a unui viitor film, Pretty Woman, cu Richard Gere și Julia Roberts. Gessle a ales piesa „It Must Have been Love”, o înregistrare veche de 2 ani, deoarece Roxette nu a avut timp să compună și să înregistreze o nouă melodie. Producătorii filmului au respins-o, cerând o altă melodie, dar Gessle a refuzat să producă un alt cântec. Câteva săptămâni mai târziu după reeditarea filmului înainte de lansare, producătorii au solicitat din nou „It Must Have been Love”, dar Roxette a trebuit să înlăture versurile care făceau referure la Crăciun.

Deși nu a fost primul single lansat de pe coloana sonoră, „It Must Have been Love” s-ar dovedi a fi cel mai de succes single lansat de Roxette. Piesa a petrecut două săptămâni la numărul 1 la Hot 100 în iunie 1990, la trei luni de la lansarea filmului și a rămas două săptămâni suplimentare pe locul 2, petrecând în total șaptesprezece săptămâni în top 40. Billboard a numit melodia. single-ul nr 2 Hot 100 al anului, în spatele „Hold On” a lui Wilson Phillips. Cântecul a fost de asemenea în vârful topurilor în mai mult de alte 20 de țări (inclusiv Australia) din întreaga lume. În Germania, single-ul a petrecut 9 luni în top 75, și a atins un vârf pe locul 3 în Marea Britanie, cea mai înaltă poziție a clasamentului.

La 11 septembrie 2002, Marie Fredriksson s-a plâns că s-a simțit rău după ce a făcut jogging cu soțul ei. Ea s-a prăbușit într-o baie, iar în urma impactului, și-a fracturat craniul. A avut apoi o criză epileptică. Scanările au indicat ulterior că avea o tumoră cerebrală în partea din spate a capului. A fost supusă unei intervenții chirurgicale de succes pentru a îndepărta tumora, care era malignă și a îndurat luni întregi de chimioterapie și tratament radiologic.

În ianuarie 2003, regele Suediei Carl Gustaf XVI i-a acordat trupei Roxette premiul „Medalia regală cu panglică albastră”. Atât Gessle, cât și Fredriksson au participat la ceremonie, care a fost primul eveniment la care Marie a apărut după operația ei, și una dintre puținele prezențe publice pe care le-a făcut în următorii doi ani. În urma tumorii, solista a rămas oarbă la un ochi și cu auzul și mobilitatea limitate. Ea nu mai putea citi sau scrie. De asemenea, nu a putut să vorbească o perioadă considerabilă de timp după tratament.

Solista s-a întors la muzică, atât la albumele solo, cât și la cele ale trupei Roxette, reușind un come back de succes.

Cel de-al zecelea album de studio al lui Roxette, Good Karma, a fost lansat în iunie 2016, și trebuia promovat cu un turneu european care sărbătorește a 30-a aniversare a duo-ului. Totuși, aceste concerte au fost anulate după ce Fredriksson a fost sfătuită de medicii săi să înceteze toate activitățile, din cauza stării de sănătate precară.

Căsătorită, doi copii

Fredriksson l-a cunoscut pe soțul ei, Mikael "Micke" Bolyos în 1991. Cuplul s-a căsătorit într-o ceremonie privată în mai 1994, la care au participat doar membrii imediați ai familiei. [Decizia ei de a nu-i invita pe Gessle și soția sa la nuntă a devenit o sursă de tensiune între cei doi. Ulterior, ea a explicat: "Unii dintre prietenii noștri s-au simțit excluși și dezamăgiți. Astăzi am înțeles că, de exemplu, Per și soția lui s-a simțit răniți. Dar atunci nu am văzut așa. Singura mea îngrijorare era că voiam ca nunta să fie privată.

Fredriksson și Bolyos au doi copii: o fiică pe nume Inez Josefin și un fiu pe nume Oscar.

„Look” a fost lansat ca al treilea single de la Look Sharp! în Suedia, și a fost primul în topuri la lansare în ianuarie 1989. [Luna următoare, piesa a intrat în mod neașteptat în Billboard Hot 100, în ciuda faptului că duo-ul nu avea un contract de înregistrare în țară; sucursala locală a EMI a respins anterior Roxette ca fiind „improprie pentru piața americană”. „The Look” a triumfat în topuri după doar opt săptămâni și a continuat să atingă numărul unu într-un total de 25 de țări. Albumul-părinte a vândut în cele din urmă peste 9 milioane de copii la nivel mondial. „Listen to Your Heart” a fost al doilea număr unu de pe Hot 100, în timp ce single-ul final al albumului, „Dangerous”, a petrecut două săptămâni la numărul doi.