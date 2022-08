Martorul care a văzut cum se prăbuşeşte avionul în Lacul Colibiţa: "Am crezut că e o glumă, că nu văd bine!"

Un avion cu două persoane la bord s-a prăbuşit, în această dimineaţă, în Lacul Colibiţa.

Pilotul în vârstă de 65 de ani a murit. 100 de minute s-au chinuit medicii să-l resusciteze pe bărbatul care a intrat de mai multe ori în stop respirator.

Pasagerul german în vârstă de 45 de ani a ieșit singur din aeronavă, a suferit un atac de panică, dar e refuzat transportul la spital.

O anchetă va stabili cu exactitate care au fost cauzele care au dus la producerea acestui accident aviatic.

Unul dintre martorii care au asistat la această tragedie, a povestit în exclusivitate pentru Antena 3, despre momentul în care avionul a avut impactul cu apa.

"Eram cu familia, ca de obicei, duminica, la cules de ciuperci. Ne plimbam pe marginea lacului, am văzut avionul făcând cel puţin două ture înainte. Era un obişnuit al zonei şi nu îl băgam foarte tare în seamă, doar când am văzut impactul cu apa. Când mi-am luat ochii din pământ, efectiv l-am văzut picând. Am crezut că e o glumă, că nu văd bine. Efectiv a dispărut în prima faza, după aia a fost o intervenţie foarte rapidă a celor care erau cu ambaracaţiuni pe lac.

(...) Până acum, nu am mai văzut niciun fel de incident, nu am auzit să fi fost vreo problemă legat de aceste aparate. Eu cred că a fost o eroare de pilotaj. Avionul scotea zgomot, deci am înţeles că la un moment s-ar fi oprit motorul, dar nu cred, pentru că noi îl auzeam. Un eveniment nefericit", spune bărbatul care a asistat la tragedie.