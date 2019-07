Mărturia care aruncă în aer raportul procurorilor. Singurul polițist care a încercat să intre peste Gheorghe Dincă: Am vrut să sun personal la 112 ca să putem intra în casa lui

Singurul polițist care a încercat să intre peste Gheorghe Dincă a spus toate detaliile despre modul cum a operat poliția din Caracal.

”Am acceptat să intru în direct nu pentru a mă disculpa sau a învinovății pe cineva, ci din datorie morală față de familiilor victimelor și a opiniei publice care trebuie să știe ce s-a întâmplat.

De aproximativ trei luni am fost împuternicit adjunct șef IPJ Olt, iar lucrurile au stat altfel. Am fost informat de dispariția Alexandrei, cercetările fiind efectuate de poliția municipiului Caracal. Am spus ca șeful investigațiilor criminale să alcătuiască o echip complexă și să meargă la fața locului pentru a efectua cercetări împreună cu Poliția Caracal.

Am plecat ulterior către Slatina, iar împreună cu celălat adjunct ne-am îndreptat spre Caracal. Am vorbit la sediul poliției despre stagiul cercetărilor și am discutat cu domnul procuror Vasilescu Liviu din cadrul DIICOT, serviciu teritorial Craiova. Între timp am încercat să iau legătura cu mai multe persoane din Caracal, cu scopul de a mă informa despre un BMW, argintiu, identificat de colegi, ca ar fi posibil suspect.

Sub coordonarea procurorilor DIICOT s-a convenit să acționăm în trei locații din comuna Redea, amplasate în imediata apropiere a municipiului Caracal. În urma perchezițiilor pe care le-am efectuat nu am reușit să identificăm probe. Menționez că am intrat cu mandat de percheziție la toate cele trei locații.

Am revenit ulterior la sediul poliției din Caracal și am continuat activitatea cu grupul de comandă, iar în plus s-au alăturat Zăvoianu și Trifu, punându-ne de acord asupra activităților pe care ar trebui să le facem. În jurul orei 23:20, domnul procuror Vasilescu mi-a arătat o fotografie cu un autoturism Renault argintiu, suspect, însă ale căruit caracteristici cu privire la numărul de înmatriculare nu se vedeau. Prin surse proprii am aflat că un autoturism identic s-ar afla în parcarea unui market din Caracal, am trimis imediat să se verifice, dar autoturismul nu corespundea.

În acest timp, alte echipe au adus imagini asemănătoare, tot din lateral, care se afla lângă o unitatea de învățământ, cu o zi în urmă. Mergând pe un circuit logic am reușit să distingem ceva din numărul de înmatriculare. Am sunat apoi de urgență la dispecerat, iar apoi cu dispecerul am dictat foarte multe combinații de numere, ca să vedem dacă aflăm ceva. După foarte multe combinații, am reușit să ajungem la un autoturism care a corespuns detaliilor pe care noi le aveam: era argintiu, înmatriculat în Olt, iar proprietarul locuia în Caracal. Aceste lucruri s-au întâmplat la ora 1:20.

Mi s-a scos o fișă cu domnul Gheorghe Dincă și văzând vârsta înaintată am cerut să se afle dacă omul are copii, băieți. Am identificat și numele acestora. Am dat toate detaliile la polițiștii rutieri, iar unul dintre polițiști mi-a spus că știe autoturismul și că e condus de un om în vârstă. În jurul orelor 2:00, având această certitudine, am solicitat domnului procurori, chiar dacă nu aveam mandat de percheziție, să descindem în forță să vedem dacă fata pe care o căutam se află în locuință. Ne aflam în biroul comandantului de la Caracal. Eram 15 polițiști și 4 procurori acolo. Domnii procurori au zis că nu suntem siguri dacă acela e autorul, fapt pentru care au spus că au făcut mai devreme trei percheziții și că au rezerve față de persoana autoturismului ar putea fi și autorul infracțiunii. E o variantă pe care nu am vrut să o scriu în raport, nu am vrut să fiu catalogat în vreun fel. M-am oferit ca personal să sun de pe telefonul mobil, la 112 să sesizez un caz de violență domestică, la adresa respetivă, fapt pentru care aveam posibilitatea de a intra în orice domiciliu la orice oră. Procurorii nu au fost de acord cu această variantă.”, a spus Nicola Alexe, fost șef adjunct IPJ Olt.