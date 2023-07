"Tata a murit în chinuri. Avea picioarele strâmbe": Mărturie în lacrimi a unei femei care şi-a pierdut tatăl în căminul groazei din Mureş

Mărturii în lacrimi despre azilul în care oamenii erau ţinuţi în beci. O femeie povesteşte că tatăl ei, în vârstă de 71 de ani, a trăit doar 10 zile în acest azil din Târgu Mureş. L-a dus acolo într-o stare bună, dar crede că a avut parte de tratamente extrem de rele din partea angajaţilor azilului.

Acum, femeia este decisă să depună chiar şi o plângere penală.

"L-am adus pe picioare. Mi-au dat telefon asistentele, era cu Covid-ul şi mi-au dat telefon tot timpul că tata mănâncă, tata e bine. Zece zile a trăit...", mărturiseşte, cu lacrimi în ochi, femeia care şi-a pierdut tatăl în căminul groazei din Mureş.

"Tata a murit în chinuri"

"Când l-au dus pe tata la casa mortuară avea picioarele strâmbe şi fratele meu mi-a zis oare de ce tata are... Era deja îmbrăcat, spălat tata şi am întrebat ce se întâmplă, de ce are picioarele aşa. Îmi zice fratele meu: "Cred că a murit tata numai în chinuri"

Am dat telefon la asistentă, am venit la Bărdeşti şi am rugat-o pe asistentă "Doamn Iulia, vă rog foarte, foarte frumos, spuneţi-mi în ce împrejurări a murit tata. Mi-aţi spus că mănâncă, că îi daţi iaurt, că tata e bine.

Noi i-am dat medicamente, i-am dat tot. Tata a fost subofiţer, a fost tanchist. De supărare, după 6 luni a murit şi mama", mai spune femeia, cu lacrimi în ochi.