Mama care și-a pierdut fetiţa înainte de naştere, după ce a fost refuzată de medici: ''Mirunica avea dreptul la viaţă''

Cea mai mare maternitate din Moldova, "Cuza Vodă" din Iaşi, este vizată de o anchetă a organelor judiciare. Poliţiştii şi procurorii au descins în această dimineaţă la cabinetele mai multor medici într-un dosar privind o culpă medicală. Este vorba de un bebeluş care a murit înainte de a se naşte, iar mama acestuia acuză medicii de neglijenţă.

15 poliţişti şi procurori au descins la maternitatea Cuza Vodă. Au fost percheziţionate cabinetele unor medici şi s-au ridicat mai multe documente.

''La 36 de săptămâni m-am prezentat la cabinetul doamnei doctor pentru controlul lunar. Doamna doctor s-a speriat, a sunat la Maternitate la un coleg de-al dumneaei şi domnul doctor atunci, a zis că nu mă poate interna, din cauză că nu am testul COVID făcut'', a spus luni, femeia care şi-a pierdut bebeluşul, în exclusivitate la Antena 3.

Femeia, care lucrează în sistemul medical, şi-a făcut imediat testul COVID, iar a doua zi s-a prezentat la spital pentru internare.

Şeful secţiei Obstretică Ginecologie spune că nu a aprobat internarea, considerând că nu este cazul

''Nu avea niciun fel de contracţii, nu avea membrane rupte. Era din Iaşi şi nu avea nicio indicaţie de internare şi nu am acceptat internarea acestui caz'', a declarat Mircea Onofriescu, şef Secţie Obstetrică Ginecologie.

După câteva zile, femeia a început să aibă contracţii şi a mers imediat la spital, unde a dat de o altă doctorită care era de gardă.

''Şi îmi zice că îmi trebuie cenzariană, dar cine ma operează? Mi-a zis să revin peste o săptămână. Deja a fost prea târziu, că fata a decedat'', povestește femeia.

Mihaela Leahu este la a treia sarcină. Ea susţine că dacă era operată la timp copilul putea fi salvat.

Necropsie: copilul s-a sufocat în burta mamei

Femeia spune că sarcina i s-a oprit din evoluție la 37 de săptămâni, iar rezultatul necropsiei a fost asfixiere intrauterină fără malformații.

Copleşită de durere, femeia a mărturisit că durerea din suflet o va avea toată viaţa şi va urma calea justiţiei pentru ca alte mămici să nu mai treacă printr-o experienţă asemănătoare.

''S-a greşit în momentul când s-a refuzat internarea, pur şi simplu când m-au trimis acasă. De două ori. În ambele situaţii trebuia să fiu internată şi monitorizată. Sarcina trebuia monitorizată în spital, în situaţia în care era. Poziţia cordonului prezenta risc pentru făt.

Nu am încercat şi în alte spitale. Maternitatea "Elena Doamna" este maternitate suport COVID, iar eu am fost monitorizată la Cuza Vodă. M-am temut pentru fetiţă. Am şi discutat cu soţul. El fiind plecat de acasă, îi spuneam că mă tem pentru fetiţă, că mă tem că rămân şi fără medic, fiind în ultima lună de sarcină. Am făcut plângeri şi la doamna manager să mă cheme să ne întâlnim ,dar nimic. Nu se ajungea în situaţia de faţă dacă dumnealor ne chemau şi stăteam de vorbă. Pur şi simplu stăteam de vorbă. S-a refuzat tot. Fizic mă simt bine, psihic, durerea încă este, vă daţi seama, probabil o să fie toată viaţa. În continuare, voi lupta pentru fetiţa mea.

Mirunica avea dreptul la viaţă, Mirunica trebuia să fie scoasă afară şi apoi, Dumnezeu decidea dacă trăia sau nu.

În continuare îmi voi susţine declaraţiile. Voi merge pe calea justiţiei. Justiţia dacă îşi va face treaba şi ia în considerare cazul, cred că alte mămici nu o să mai treacă prin ce am trecut eu. Eu aşa cred'', a mărturisit femeia care şi-a pierdut copilul, luni, în exclusivitate la Antena 3.

