Mărturia părinților fetiței de un an, care s-a ales cu arsură de cornee după ce a ajuns la Spitalul Gomoiu: ”Într-o oră nu a mai văzut nimic”

Avem mărturiile părinților fetiței care s-a ales cu arsură de cornee, după ce a ajuns la Spitalul Gomoiu pentru o simplă răceală.

Sursa foto: Antena 3 CNN

”Am fost cu cea mică pentru un control la plămâni, pentru o răceală, și am stat în containerul acela unde ne-a băgat asistentul cam o oră. După ce am ajuns acasă, în jurul orei 12:00, treptat a început să mă afecteze la vedere.

În decurs de o oră nu am mai văzut nimic. S-a trezit și fetița cu aceleași simptome ca și mine, după care am fost nevoiți să sunăm la o altă ambulanță care a mai întârziat încă o oră, a fost trimisă la un alt spital, despre care au descoperit acolo că nu a secție de oftalmologie și au trimis-o în altă parte.

Fetița, de la ora 4:00 dimineața, până a doua zi, la ora 22:00, nu a putut să doarmă, nu a putut să facă nimic. Am primit tratament, se simte mai bine fetița, dar acum a început să i se decojească pielea, probabil din cauza radiației UV”, a declarat tatăl fetiței pentru Antena 3 CNN.

Mama fetiței a declarat că medicii și-au cerut scuze și au recunoscut că este o problemă gravă, dar nu mai gravă decât lipsa lor de personal din spital.

”Și-a recăpătat 100% vederea. Are sensibilitate la lumină. După 4 zile am ieșit din casă, deoarece până atunci am stat cu draperiile trase, lumină n-am avut în casă, am închis toate becurile.

O să mergem la control periodic, deoarece există riscuri din cauza radiațiilor. Și-au cerut scuze și au spus că și problema noastră este gravă, dar ei o duc și mai grav că nu au personal”, a declarat și mama fetiței.

În acest context, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că lipsa personalului din spital nu scuză în niciun fel această eroare medicală care a pus în pericol viața pacienților.

”Există o responsabilitate directă a celor care au făcut sau nu făcut, au respectat sau nu au respectat o anumită procedură și evident a managementului acelor unități sanitare.

Noi, ca să putem să gestionăm mai bine această problemă, am pus la dispoziție un ordin de ministru privind modificarea indicatorilor de performanță, managementul calității, grija față de pacienți pe primul loc și acest nou ordin va face subiectul unor acte adiționale la contractele de management aflate deja în vigoare, încât să putem să sperăm că astfel de evenimente neplăcute nu se vor repeta.

Chestiunile astea legate de insuficiența personalului nu scuză în niciun fel o eroare care poate pune în pericol sănătatea unui pacient”, a declarat Alexandru Rafila.