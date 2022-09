Mărturii emoţionante despre regretatul actor Alexandru Arşinel: "Tot ce a făcut în această viaţă minunată ca artist rămâne mărturie!"

Lumea cinematografiei este în doliu după dispariţia regretatului Alexandru Arişinel. Florin Zamfirescu şi Aurelian Temişan au vorbit în exclusivitate la Antena 3, despre cel care i-a fost Stelei Popescu partener de scenă, dar şi de viaţă.

Sursa foto: Antena 3

Într-o intervenţie telefonică la Antena 3, Florin Zamfirescu a mărturisit că nu l-a mai văzut demult pe Alexandru Arşinel, însă a avut cuvinte de laudă la adresa lui.

"A fost un director foarte important la Teatrul de Revistă. A lansat tineri, a lansat oameni, a fost partenerul unor mari oameni. Cu Arşinel era o lume. Lumea care a început să dispară cu Stela Popescu. Şi uite aşa, treptat trebuie să ne schimbăm şi să vedem ce vine după. E important şi asta. Vasile Moraru e o achiziţie bună a lui Arşinel şi bine că e acolo ca urmaş", a spus Florin Zamfirescu.

De asemenea, solistul Aurelian Temişan a intervenit în direct, în cadrul emisiunii "În faţa naţiunii", unde a vorbit despre sutele de spectacole la care a mers alături de Alexandru Arşinel, dar şi despre ce se întâmpla în spatele scenei.

"Este dureros pentru că vedem cum mai marii artişti ai ţării se sting unul după altul. Făceam o socoteală ascultându-l pe domnul Zamfirescu şi mă gândeam la ce primim noi atunci când ne naştem. Primim un certificat de naştere. Ce primim atunci când plecăm din această lume? Tot un certificat, dar de deces. Eu consider că sunt coperţile unei cărţi pe care trebuie să o scriem cât mai frumos posibil, atât pentru noi cât şi pentru cei din jur. Vorbim de o dispariţie, de un om de care de acum încolo, din păcate, o să vorbim doar la trecut.

Tot ce a făcut în această viaţă minunată ca artist rămâne mărturie. Aş putea spune că se încheie un ciclu prin dispariţia domnului Arşinel, pentru că e unul dintre puţinii care au mai rămas din generaţia dânsului, chiar foarte puţini dacă stau şi mă gândesc.

Din '90 de când l-am cunoscut pe domnul Arşinel şi toată suita, cu doamna Stela, cu domnul Jean Constantin, cu Dem Rădulescu, cei cu care am jucat în A doua Cădere a Constantinopolului, deci iată am şi un film alături de dânşii. Am sute de spectacole prin toată ţara, în care spectacolul nu era cel pe care îl ţineam noi pe scenă, spectacolul era cel pe care îl făceau ei în afară.

De cele mai multe ori l-am simţit ca pe un tată, pentru că era fascinat de felul în care aveam eu grijă de lucrurile mele şi felul în care îmi spunea - Dacă eu aş fi avut o fată, cu tine o măritam. Eşti foarte ordonar, foarte calculat.

Am avut apoi ocazia să jucăm în acelaşi film. M-am simţit ca într-o familie. Am fost adoptat de toţi patru. Şi de Bibanu şi de Jean, şi de doamna Stela şi de Sandu, adoptat ca fiind un copil, acum 27 de ani", a povestit Aurelian Temişan.