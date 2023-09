Mărturiile românilor care trăiesc cu frică, lângă porturile bombardate de ruși: ”S-a zguduit casa”

Avem mărturiile oamenilor care trăiesc de mai bine de o lună cu spaimă, la granița României, acolo unde cad dronele rusești.

Localnicii din zonă spun că au zgomotele exploziilor provocate de dronele care lovesc porturile Reni și Ismail din Ucraina și se tem pentru viețile lor.

”Una dintre cele cinci (n.r. - drone) care au fost aici a fost mai... s-a zguduit și casa, s-a zguduit și patul, deci tot s-a zguduit foarte tare.

Nu știu acum dacă a găsit pe teritoriul nostru sau a căzut pe teritoriul lor, nu știu.

Nu am văzut, dar am auzit, fiindcă nu puteam să ieșim afară că ploua, dar dronele le auzeai așa și plus de asta se auzeau și anti-aerienele care trăgeau în ele.

De la geam se puteau vedea luminițele roz. De acum știm, că este al treilea atac. Ne-am învățat și noi.

Teamă ne este atunci când sunt atacurile”, a declarat o femeie.