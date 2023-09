Rusia a bombardat la Izmail, la câțiva metri de România, înainte de întâlnirea Putin - Erdogan

Într-o primă declarație, guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, a spus că forțele Moscovei au lovit timp de două ore acest oraș, aflat la granița cu România și care este una dintre cele două porți majore pentru exportul pe Dunăre al cerealelor ucrainene.

Forțele aeriene ale Kievului au transmis că dronele ruse au vizat și districtul învecinat Kili (Chilia Nouă, n.r.)

Atacul de luni dimineața vine la o zi după un alt atac, desfășurat duminică asupra portului dunărean Reni.

Ministerul rus al Apărării a declarat că dronele au lovit depozite de combustibil folosite de armata ucraineană.

Din iulie, de când s-a retras din acordul cerealier la Marea Neagră, Rusia a vizat constant infrastructura portuară ucraineană de la Dunăre.

Atacul de luni are loc cu doar câteva ore înainte de o întâlnire în Rusia între Vladimir Putin și omologul turc Recep Tayyip Erdogan, la care se așteaptă ca liderul de la Ankara să facă presiuni pentru revenirea Moscovei în acordul cerealier.

Apărarea antiaeriană a Ucrainei anunță că a doborât 17 drone în regiunea Odesa

Apărarea aeriană ucraineană a doborât 17 drone care vizau regiunea Odesa, a declarat guvernatorul Oleg Kiper într-o postare pe Telegram.

Kiper a confirmat că unele drone au produs pagube.

❗️Overnight, Russian troops launched a repealed drone attack on the #Izmail district of #Odesa Region, the Regional Military Administration reports.



According to the Southern Command, drones attacked civilian infrastructure. 17 UAVs were shot down by air defence, but there were… pic.twitter.com/rkB9UmK1mz