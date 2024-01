Mașina lui Sorin Ovidiu Bălan a luat foc în noaptea de Revelion, cu jurnalistul la volan: "Deja mă îneca fumul"

Jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan a trecut prin momente de panică de Revelion, când maşina i-a luat foc în mers, pe drumul dintre Predeal şi Râşnov.

Jurnalistul de investigații a povestit, la Antena 3 CNN, cum s-a întâmplat totul. Din fericire, pompierii au intervenit rapid şi, astfel, a fost evitat un posibil dezastru.

"Mă aflam pe drumul dintre Predeal și Râșnov, nu am vrut să merg prin Brașov pentru că este mai aglomerat, iar când m-am uitat în spate, am văzut că era ceață.

M-am gândit cum poate să fie ceață în spatele mașinii și în față nu, apoi mi-am dat seama că este fum. Am avut foarte mare noroc că mă aflam cam la un kilometru de serpentine. Dacă mă nimeream acolo, era destul de rău!

Am găsit un mic refugiu, unde am reușit să scot mașina. Evident, am sărit imediat din mașină, am deschis capota și ușile. Deja mă îneca fumul. Am scos geanta din portbagaj și am sunat la 112", a povestit el, la Antena 3 CNN.

Jurnalistul a lăudat felul în care au acționat pompierii din Predeal, care s-au asigurat că nimeni nu este în pericol.

"După nici 10 minute, au apărut pompierii, polițiștii și un echipaj SMURD și s-au apucat de treabă. Vreau să subliniez faptul că pompierii chiar își fac treaba.

Deși era Anul Nou, au stat până au văzut că nu mai iese niciun fir de fum din mașină, pentru că erau și niște copaci în apropiere și un gard de lemn. Mașina este de dat la fiare vechi. Sperietura a fost mare!", a spus Sorin Ovidiu Bălan, la Antena 3 CNN.