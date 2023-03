Cătălin Bordea şi Nelu Cortea au dezvăluit metoda prin care au reuşit să câştige America Express

Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, Cătălin Bordea şi Nelu Cortea au dezvăluit metoda prin care au reuşit să câştige finala America Express de la Antena 1.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"A fost foarte fain. A fost o aventură lungă. Acum, când o vedem la televizor, ni se pare că arată, adică clar, arată mai puţin decât a fost, dar a fost fascinant", a povestit Nelu Cortea, câştigător al America Express 2023.

La rândul său, Cătălin Bordea a povestit ce s-a întâmplat la America Express atunci când camerele nu îi filmau, dar şi cum au reuşit să pună la cale o metodă prin care să reuşească să ajungă în finală şi apoi să câştige.

"Acum ne aducem şi noi aminte exact pe unde am fost, când am văzut emisiunea, că acolo faci atât de multe lucruri într-o singură zi şi după aia încă una şi încă una şi nu mai ştii ce ai făcut. Este fascinant.

Noi am mai plâns şi după ce s-a stins camera. Am avut şi nişte certuri care nu s-au văzut, dar micuţe. Aşa între băieţi. Noi nu ne-am certat la modul să ne supărăm. Noi, de acasă de când am plecat, am zis că dacă ne certăm sunt certuri goale şi am spus că dacă ţip la tine, de fapt ţip prin tine. Şi tu încasezi, şi tu zici: linişteşte-te. Nu, nu ne-am certat. Şi a mers", au explicat Cătălin Bordea şi Nelu Cortea.

"Am avut şi un safe word în caz că unul o ia razna. Din fericire, nu l-am folosit până acum. Maroan era safe word-ul nostru. Deci, dacă mă înjuri prea tare sau faci ceva dubios, eu zic maroan şi tu zici ok, ok, gata, gata.

Un fost prieten de-al nostru, unde am activat noi într-un club de comedie şi aşa a venit. Era ceva nerecognoscibil de restul. Asta era important: să nu ştie lumea ce zicem. Că dacă ziceam stop, o să ştie toată lumea. Mai aveam Mona Segall, dar toată lumea o ştia. Ea nu ştie. Când am vrut să îi spunem, s-a zis maroan şi ne-am oprit.

Diferenţa (n.r. între ei şi restul echipelor) a făcut-o că nu ne-am certat şi simţul umorului. Ne-am ţinut unul pe altul sănătoşi la cap. Când picam eu, se ridica Nelu şi invers. Ne-am susţinut reciproc, erau multe misiuni în care eram separaţi şi atunci îl susţineam pe el când avea misiune singur şi el, la fel, pe mine şi ne-am ajutat.

În loc să ne certăm că de ce nu îţi iese prostule, nu ziceam, dar gândeam asta. În rest, îi spuneam: hai că poţi", au mai povestit cei doi câştigători America Express 2023.