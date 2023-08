"Numeroase aplicaţii AI produc erori factuale şi informaţii fictive": Giganții mass-media cer un cadru legal pentru folosirea inteligenței artificiale

Mai multe grupuri internaţionale de media, între care AFP, The Associated Press şi Gannett/USA Today, au făcut apel la liderii politici şi responsabilii din domeniu să elaboreze un cadru juridic privind utilizarea inteligenţei artificiale (AI) în domeniul informaţiei.

Sursa foto: Profimedia Images

Scrisoarea deschisă are în total zece semnatari, între care agenţii internaţionale de presă - Agence France-Presse (AFP), The Associated Press (AP) -, de fotografie (Getty Images, European Pressphoto agency - EPA), dar şi organisme profesionale cum sunt European Publishers' Council, National Press Photographers Association, National Writers Union, News Media Alliance, The Authors Guild, precum şi grupul american de media Gannett/USA Today Network.

"Susţinem progresul şi folosirea responsabilă a AI generative, estimând totodată că trebuie elaborat un cadru juridic pentru a proteja conţinuturile care alimentează aplicaţiile ce folosesc AI, menţinând în acelaşi timp încrederea publicului în media", afirmă cosemnatarii, potrivit USA Today.

"Chiar în absenţa relei intenţii, numeroase aplicaţii ale AI generative şi modele de limbaj produc erori factuale şi informaţii fictive, pe lângă propagarea de prejudecăţi", subliniază aceştia.

De aceea, semnatarii susţin adoptarea de măsuri de reglementare, cerând în special "transparenţă" în privinţa metodelor de "antrenare" a AI şi solicitarea acordului "titularilor de drepturi de proprietate intelectuală" înainte de a utiliza conţinuturi cum ar fi fotografii sau articole de presă pentru instruirea AI generative.

Semnatarii insistă şi ca toate conţinuturile generate via AI să fie semnalate şi identificate în mod clar.

Ei pledează de asemenea ca "furnizorii de modele generative de AI să ia măsuri pentru a elimina prejudecăţile şi dezinformarea din serviciile lor".