Monitor Media: "Cel mai puternic grup de presă de la noi e unul cu capital sută la sută românesc"

"Din perspectiva de proprietar de telecomandă, oferta de televiziune din România pare îndeajuns de generoasă. Dar și aici, ca și în alte domenii, trăim mai ales din importuri. Există, totuși, și o veste bună. Cel mai puternic grup media de pe piață este, totuși, unul cu capital sută la sută românesc.

Să le luăm pe rând.

Aparenta abundență de oferte despre care vorbeam, vizibilă la simpla inspectare a ghidului de programe al televizorului, e dată mai ales de prezența marilor francize internaționale.

Pe nișa de film avem: AXN (White, black, spin etc.), Film Box (mai multe canale), Bollywood (mai multe canale), HBO, Cinemax, Tv 1000, Epic Drama, TNT, Paramount, Diva, Happy Channel, Pro Cinema, Film Now etc.

Covârșitoarea majoritate este alcătuită, așa cum spuneam, din mari rețele internaționale.

Nișa de documentare e aproape în exclusivitate alcătuită din canale străine (National Geographic, Pachetul Discovery, Pachetul Viasat, Da Vinci, BBC). Cele două canale dedicate, oferite de RDS -RCS abonaților nu contează în competiția pe această nișă.

Pe nișa televiziunilor pentru femei, lucrurile stau la fel. Happy Channel, un canal românesc, este lider de piață, totuși, la mare luptă cu DIVA.

În zona televiziunilor muzicale oferta este generoasă și ceva mai echilibrată, marile rețele internaționale fiind concurate serios de cele locale. Kiss Tv și ZU Tv (Intact Group) sunt principalii competitori.

Cum e și firesc, piața televiziunilor generaliste are o prezență românească dominantă. Dar chiar și aici avem Kanal D, un produs turcesc, nu doar privind spre proprietarul brandului, dar și din perspectiva conținutului, formatelor.

TVR nu contează pe piața televiziunilor generaliste, în schimb lupta se dă între televiziunea deținută de grupul internațional CME , adică Pro Tv, și Antena 1, a grupului cu capital sută la sută românesc Intact. Lor li se adaugă și deja pomenitul Kanal D.

Pe piața de știri lucrurile sunt ceva mai încurcate. Există oferta de canale internaționale de știri, dar aici ele contează mai puțin, competiția implicând aproape exclusiv televiziuni românești. Antena 3 și România Tv sunt într-o permanentă competiție, la nivel național și urban. Pe publicul comercial li se adaugă Digi 24.

Dacă intrăm într-o analiză de conținut, lucrurile nu arată deloc mai bine. Și aici depindem, din nou, de importuri. Importăm filme, importăm seriale, importăm formate. Trăim din importuri. Puțini sunt cei care investesc în producția de conținut propriu. Aici putem pomeni, din nou, cele două mari televiziuni generaliste: Pro Tv (CME) și Antena 1 (Intact). Li se adaugă TVR și, într-o anume măsură, Prima Tv.

Mai ales în cazul celor două mari televiziuni generaliste (Antena 1 și Pro Tv) a devenit tot mai vizibil, în ultima vreme, efortul de a produce conținut original. Sigur, sunt importate în continuare marile formate de succes la nivel internațional, dar atenția pentru propria producție de conținut este tot mai evidentă. Pe ficțiune, acolo unde investiția este notabilă, iar eforturile de producție considerabile, încep să se vadă rezultate. Avem, deja, seriale românești care par să prindă la public.

Audiențele măsurate prin metoda clasică nu spun totul. Distribuția online, prezența pe platformele sociale și platformele online de distribuție devine un factor deloc de neglijat. iUmor al celor de la Antena 1 are cel mai vizionat canal al unei producții de televiziune de la noi, pe Youtube. Iar asta nu e deloc de neglijat.

Revenind la punctul de la care pornisem, competiția dintre produsul autohton și marile rețele internaționale, nimic nu poate descrie mai bine această situație decât concurența dintre CME și Intact Group. Adică un grup internațional, prezent pe mai multe piețe din Europa de Est și un grup cu capital sută la sută autohton.

Așa cum arătam în analiza de audiență a lunii iulie, Grupul Intact reușește nu doar să facă față acestei competiții, ci să o și câștige. De ce este important acest lucru? Nu din „naționalism mediatic”, așa cum auzeam pe cineva spunând.

Televiziunea înseamnă nu doar divertisment, ci și informație. Raportul dintre televiziune și online se modifică zi de zi. Dacă în zona online am ajuns să ne obișnuim cu ideea că informația este controlată aproape exclusiv de câteva super-corporații de peste ocean, în televiziune încă mai putem conta. Iar lucrul acesta este important. Faptul că încă mai avem câteva televiziuni românești care se impun pe nișa lor este important. Faptul că încă mai avem televiziuni românești capabile să genereze conținut, să supraviețuiască pe o piață de publicitate nu foarte generoasă, e important. Iar, în fine, faptul că, încă, cel mai puternic grup de presă de la noi e unul cu capital sută la sută românesc este, de asemenea, important.

Televiziunea este, încă, unul dintre puținele domenii în care, în ciuda permanentului asalt al capitalului străin, încă mai putem vorbi despre branduri românești competitive. Nu e puțin lucru", a scris Daniel Bejan pentru monitormedia.ro.