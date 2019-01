Reacția Danei Războiu după ce s-a anunțat că divorțează. Mesaj pentru soțul ei

Fosta vedetă tv Dana Războiu reacționează la informațiile potrivit cărora ar divorța de omul de publicitate Bogdan Enoiu.

„Nu suntem divorţaţi! Ma gândesc la copii și la ce am de făcut ca sa le fie lor bine. Dacă lor le e bine și mie îmi este bine. Sunt foarte dezamagită de el și de felul în care îmbătrânește. Face 60 de ani și cred ca e o vârsta la care ar trebui sa ai mai multă înțelepciune. Sunt cu 17 ani mai tânăra decât el, dar pentru unii bărbați tot nu e suficient, au relații cu femei cu 30 de ani mai tinere. E o suferința asta pentru mine. Nu spun nimic de mulți ani, dar acum vreau măcar sa fiu lăsată sa-mi exprim dezamăgirea. Atât. Dezamăgirea”, a spus Dana Războiu la Antena Stars.

Totul a plecat de la un mesaj dur scris de Dana Războiu pe Instagram. Unul în care trimitea voalat săgeți spre partenerul de viață.

“Vacanța noastră s-a terminat. Am petrecut mult timp cu copiii mei, 24/24, timp in care ne-am jucat uno, am schiat, am sărit in pat, am mâncat multe clatite cu nutela, ne-am împușcat cu bile albe, am făcut mate și am scris propoziții complicate in română, am vorbit despre lume, despre oameni, despre noi și despre emoțiile noastre❤ Victor a schiat mult, Marc nu a vrut sa schieze decât doua zile, am stat cu el prin zăpada și ne-am bulgărit cu orele. A fost o vacanța aproape reusita și asta datorită copiilor mei care îmi umplu viata de bucurie. Pentru rolul de mama dau 100% din sufletul meu și imi iese. Si pentru cel de sotie am dat 100% și nu știu dacă am făcut bine. Dragii mei instaprieteni va rog aveți grija cui oferiți timpul vostru, anii voștri, energia și sufletul vostru. Dati-le copiilor voștri și nu veți regreta, dar in rest va rog fiți atenți, fiți înțelepți și ascultați-va instinctul. Nici cei mai vicleni oameni nu va pot păcăli instinctul dacă aveți încredere in ce simțiți. Aveți încredere in voi și in instinctul vostru. Unii oameni sunt foarte toxici, mai ales aceia care încearcă sa va cucerească cu orice preț. Dar pentru ca aici suntem pe Instagram o sa rămân pozitiva, o sa țin pentru mine dezamăgirile și o sa va spun doar ca, deși vacanța s-a terminat, noi trei ramanem nedespărțiți și puternici împreuna. Fiți înțelepți și, cum zic englezii, true to yourself! #iubire #pace #curaj”, este mesajul postat de Dana Războiu pe pagina sa de Instagram.

Dana Războiu a mai fost căsătorită cu fostul ministru al Sănătății din partea PSD, Ovidiu Brânzan.