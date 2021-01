Dr. Alin Macovei Moraru, meserie de suflet cu peste 20 de ani de muncă: ”Sunt îndrăgostit de meserie. Cu mânuțele astea două pot sa trezesc la viața un pacient”

Doctorul Alin Macovei Moraru îşi începe tura la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Craiova. Pentru pacienţii greu încercaţi de suferinţă şi speriaţi, prezenţa lui e liniştitoare. Dar arma principală a medicului în lupta cu virusul e profesionalismul.

”Perioada asta ne-a marcat, ne-a testat limitele fizice și psihice, sa vedem dacă putem fi solidari și dacă putem lucra împreuna. Ne-a pus în fata unor realitati nemaiintalanite și a trebuit să ne mobilizam. Cel mai greu mi s-a părut sa lucrezi cu un coleg de tura în linia 1 în transee și în tura următoare sa îl cauți și sa nu îl găsești, sa afli ca e fie în izolator, fie acasă bolnav, sau mai rău sa afli ca nu mai este CUT cel mai emoționat moment a fost sa văd un prieten de la ambulanța transormat într-o poza lipita de geam” a spus medicul la Antena 3.

Orice caz grav îl marchează pe medicul de la urgenţe, aflat în prima linie a luptei cu virusul, acolo unde vin pacienţii în momentele cele mai grele, în care viaţa lor atârnă de un fir de aţă.

”Știi ce trebuie făcut, ai resurse, și cu toate astea virusul este mai puternic decât este organismul pacientului. CUT 0753 Am pierdut oamnei dragi, prieteni, mulți colegi din toate zonele, ambulanța, brancardieri, infirmieri” a adăugat medicul.

”Eu încă sunt îndrăgostit de medicina de urgență, faptul ca eu cu mânuțele astea două pot sa trezesc la viața un pacient”

Dar tragediile pandemiei nu fac decât să întarească hotărârea doctorului Macovei de a continua lupta. În fond, şi-a ales o meserie de suflet, pe care o face în primul rând cu pasiune. Este medic la Unitatea de Primiri Urgenţe de 20 de ani şi a colaborat cu SMURD încă de la începuturile sistemului.

”Eu încă sunt îndrăgostit de medicina de urgența, de la prima cardioversie pe care am vazut-o ca medic reyident, am rămas fascinat de faptul ca eu cu mânuțele astea doua pot sa trezesc la viața un pacient, să-i dau un șoc electric și sa răspundă la aceasta terapie sunt foarte încântat sa o fac în continuar,e deci nu mi-am pierdut entuziasmul”.

Doctorul ţine minte fiecare resuscitare reuşită. Trecerea timpului nu a diminuat cu nimic sentimentul că participă la realizarea unui miracol.

”Este o senzație de nedescirs, când defibrilezi un pacient, el nu știe ce i s-a întâmplat și își ia viața de acolo de unde lăsat-o ce mi s-a întâmplat, sunt un pic ametit, atât ești de fericit, ca el s-a dus la moarte și tu ii întinzi o mana. Dumnezeu prin noi lucreaza, important e ca acel pacient își revine. Lucrul asta ne tine și pentru asta muncim și trăim”.

Colegii îl apreciază pentru că, în ciuda rigorilor meseriei, e mereu relaxat şi cu zâmbetul pe buze

”Alin are foarte multă experiența, de mult lucrează la UPU, este printre omenii care au preluat de la început unitatea, SMURDUL

Se spune ca medicii de urgența sunt oameni duri, reci, ca altfel nu pot rezista în aceasta meseire, medicina de urgența te face sa reactionezi prompt, nu ai timp de gândire, tre sa fii disponibil tot timpul el reușește sa le imbine pe toate, are înclinație iubește oamenii, și în timpul serviciului, după ce am rezolvat împreuna un caz greu, ne destinde, este mereu cu energie, est esursa de energie permaenta pentru noi colegii”.

Dar colegii de la spital îl cunsoc pe medicul Macovei şi altfel: ca Doctor Mako, muzician pasionat şi de succes.

Din amator, Dr. Mako a devenit muzician profesionist

”Știm cu toții ca are pasiunea enorma pt muzica, asculta, se relaxeaya făcând muzica, impleteste foarte bine calitățile de medic cu cea de pasionat de muzica. Domnul doctor Macovei e cunsocut de mulți dintre noi și docturl Mako. Un medic de excepție pe care l-am cunoscut încă din rezidentiat, e medic extraordinar, are și o pasiune extraordinara pentru muzica, îl cunoaștem și din experiența în muzica, dansul având niște hituri extrem de cunoscute pe piața din Romnaia, mai rar sa ai doua pasiuni și pe amândouă sa le faci cu plăcere și la un nivel foarte înalt”.

Din amator, Dr. Mako a devenit muzician profesionist. Acasă are un studio de înregistrări perfect dotat, unde produce muzică pentru spectacole, dar şi piese care ajung în topuri radio.

”Eu cant la pian de la vârsta de 7 ani. 2110 după aia încet încet am evoluat către instrumente profesionale cu car epoti face un întreg cântec pe o singura clapa, 2147 Muzica pentru o piesa de teatru de pilda te transfera în univers diferit, nu pot sa spun ca eu vin foarte obosit de la spital, pt ca mie îmi place ceea ce fac dar schimbând o meserie cu alta apre automat relaxarea, treci în alta dimensiune”.

Dr. Mako compune printre altele muzică pentru spectacolele de teatru cu păpuşi. Astfel, fericirii de a salva vieţi i se adaugă satisfacţia de a auzi aplauzele copiilor încântaţi.

”Fericirea mea e să-i văd ca muzica mea ii trezește ca-i ridica de pe scaune și vibreaza și îmi place sa văd cum face spectacol pe muzica mea chair stau la avanpremiera pe scun în intunerci și mai uit cum pe muzica mea intra actorii din culise, pe o fascinatie greu de descris”.

Doctorul Macovei şi Dr. Mako sunt două faţete ale personalităţii sale aflat eîn deplină armonie. Amândouă se hrănesc din aceeaşi pasiune adâncă pentru oameni şi viaţă.