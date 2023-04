Medicul din Craiova, acuzat că a ucis patru pacienţi, ar fi avut probleme cu memoria după o operaţie pe creier

Ies la iveală detalii incredibile din ancheta chirurgului cercetat pentru uciderea a patru pacienţi în timpul unor intervenţii de rutină. Medicul ar fi avut probleme cu memoria, după operaţia suferită pe creier. Rudele victimelor fac acuzaţii grave şi cer ca judecătorii să facă dreptate în acest caz.

Cele patru victime ale reputatului medic, doi bărbaţi de 76 și 77 de ani, dar şi două femei de 64 și 66 de ani, şi-au găsit sfârşitul la scurt timp după ce au fost supuse la biopsii.

Rudele victimelor îl acuză pe doctor că ar fi prelevat probe în zone puternic vascularizate, unde în mod normal medicul n-ar fi trebuit să intervină.

"Tatăl meu a ajuns la spital din cauza faptului că se lovise când tăia la vie, s-a lovit cu pieptul de scară şi zicea că rămâne fără aer când se punea pe partea stângă. Ne-am dus, am făcut diferite controale. Nu avea absolut nimic la plămâni, l-am dus la domnul doctor Demetrian, a ieşit şi ne-a spus că din greşeală i-a tăiat o venă, ceva de genul ăsta, că a curs o grămadă de sânge, că n-a văzut atâta sânge de mult şi că îi pare rău. Atunci am mers şi am depus plângere la Poliţie şi la Parchet", a declarat fiul unuia dintre pacienţii medicului din Craiova.

După ce a stat 24 de ore în arest, procurorii au decis ca doctorul să fie cercetat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.

"Până în prezent nu ne-a fost comunicată în mod direct nicio informare cu privire la măsurile dispuse în dosarul penal. Ca urmare, conducerea spitalului s-a adresat unităţii de parchet cu o solicitare de informaţii referitoare la cazul domnului conferenţiar", a precizat dr. Cristiana Geormăneanu, purtător de cuvânt la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova.

Decamdată, medicul nu mai are voie să profeseze nici în spitalele de stat și nici în cele private. Chirurgul a trecut el însuşi printr-o operaţie pe creier în urmă cu patru ani.

"Ne-a explicat că, în privinţa primului caz, la momentul la care a efectuat operaţia şi momentul imediat următor, pacientul a avut o mică sângerare pe care dânsul a stăpânit-o. Pacientul a decedat la peste cinci ore în serviciul de gardă", a explicat avocatul Dan Cioana.

Medicul acuzat de moartea a patru pacienti a condus până anul trecut in noiembrie Secția de Chirurgie Toracică de la Spitalul Județean de Urgență Craiova, iar în urmă cu câțiva ani a fost și managerul unității medicale.