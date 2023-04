"N-a băgat-o în operaţie până nu i-am dat banii". Soţul femeii care a murit după ce a fost operată de medicul Gheorghe Neaţă face noi acuzaţii grave

Soţul femeii din Gorj care a murit după ce a fost operată de medicul Gheorghe Neaţă, celebru pentru interceptările dintr-un alt dosar în care se ruga la Fecioara Maria să îl ferească de procurori şi să îl ajute să primească mai multe şpăgi, îl acuză pe acesta că i-a cerut bani pentru a-i opera soţia, iar după intervenţia chirurgicală aceasta şi-a pierdut viaţa.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Medicul Gheorghe Neaţă a fost reţinut de procurori, iar astăzi a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. În plus, el are interdicţia de a profesa.

Deşi a fost trimis în judecată pentru 13 fapte de luare de mită, medicul Gheorghe Neaţă se întorsese să profeseze la Spitalul de Urgenţă Târgu Jiu de numai o săptămână, după ce judecătorii Curţii de Apel Craiova i-au ridicat prima interdicţie de a profesa.

Întors la spital, medicul a fost dus, din nou, în faţa procurorilor pentru o acuzaţi de ucidere din culpă în forma culpei medicale, după ce a operat o femeie care, ulterior, a murit. Medici din Cluj, dar şi legiştii, au stabilit că intervenţia făcută de medicul Gheorghe Neaţă a dus la moartea femeii, motiv pentru care procurorii din Gorj au deschis o anchetă.

Soţul femeii a povestit pentru Antena 3 CNN tot ce s-a întâmplat.

"A doua zi după operaţie a dus-o în salon. M-a sunat soţia pe cameră şi mi-a zis, iar apoi l-am sunat pe domnul doctor şi l-am întrebat dacă e posibil să curgă aşa pe la tăietură şi mi-a zis că e ceva normal. N-a băgat-o în operaţie până nu mi-a cerut bani, până nu i-am dus banii. Cred că undeva la 60-70 de milioane (n.r. lei vechi)", a declarat bărbatul.

"Nu am ce să îmi reproşez"

Astăzi, după ce a fost plasat sub control judiciar, medicul Gheorghe Neaţă a declarat că nu se simte vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat.

"Întotdeauna am fost foarte amabil şi nu este o problemă. Ştiţi foarte bine că nu se poate vorbi. Eu sunt un tip disciplinat. Nu, cinstit spun nu am ce să îmi reproşez. La intervenţia chirugicală, nu mă simt vinovat absolut deloc", a declarat medicul.

Avocatul doctorului Neaţă a precizat că va contesta măsura dispusă de procurori în instanţă.