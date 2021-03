Medicul care dă peste cap tot ce ştiam până acum: "Vitamina D nu ne protejează de COVID. Intervin mulţi factori de confuzie"

Medicul Cristian Băicuş spune, de la început, că nu prea crede că vitamina D ne protejează de COVID. El se declară un sceptic din fire şi, în plus, susţine că studiile pe acest subiect nu sunt concludente în acest sens.

"Eu nu prea am crezut în vitamina D. Se ştie că vitamina D ajută la fixarea calciului în oase.

Apoi, un studiu a arătat că scade riscul de fracturi la femeile aflate la menopauză, dar niciun alt studiu realizat ulterior nu a mai arătat această scădere de risc.

Vitamina D întăreşte musculatura

Nişte metaanaliaze au arătat fie că nu are niciun efect, fie că el este foarte mic, dar întăreşte musculatura", a spus dr. Cristian Băicuş, marţi, la rubrica Sfat de sănătate, de la Antena 3.

Pericolul deficitului de vitamina D

În ultimii 10 ani, au tot apărut studii, şi nu puţine, precizează medicul, care arată că majoritatea avem lipsă de vitamina D, şi nu numai la noi, ci şi în alte ţări - Spania, Italia, Franţa, "lăsând la o parte faptul că nu se ştie cu precizie cât e nivelul normal".

Ulterior, cercetările realizate arătau că persoanele cu un nivel scăzut de vitamina D sunt la risc să facă infecţii respiratorii, crize de astm, boli autoimune, boli cardiovasculare, "că ajunsese ca acest deficit de vitamina D să ducă la toate bolile", precizează dr. Băicuş.

Totuşi, deşi nu crede în importanţa care se dă acestei vitamine în prevenţia COVID, medicul spune că lua şi el. Ba chiar în momentul în care a fost confirmat pozitiv cu coronavirus, îţi administra cunoscuta vitamină.

"Eu am tendinţa să nu mai cred că are vreun rol acest deficit, dar totuşi luam. Iar în momentul în care am făcut COVID, luam vitamina D cu zinc. Nu dăunează, luam iarna în general. Şi am făcut, totuşi, COVID. Poate că îl făceam mai grav, dacă nu luam.

Vitamina D nu ne protejează de COVID

Dar nu e niciun studiu care să arate că dacă iei vitamina D, faci mai rar sau te protejează, încă.

Studiile au arătat, în schimb, că cei care au făcut forme mai grave de COVID aveau un nivel mai mic de vitamina D.

Aici intervin mulţi factori de confuzie şi nu poţi să ştii dacă să crezi sau nu. Dar, până la urmă, ce te costă să iei nişte doze nu prea mari de vitamina D?", recomandă dr. Cristian Băicuş.

Excesul de vitamina D, pietre la rinichi

În ce priveşte cantitatea de vitamina D din corp, nu există simptome care să ne arate că am avea carenţe, spune specialistul.

În schimb, excesul de această vitamină se poate traduce prin pietre la rinichi.

"Sunt atâtea studii care arată atâtea lucruri, că până la urmă nu ştii ce să mai crezi, dar ce-ţi dăunează să iei vitamina D?

Eu cred, de exemplu, că lui Donald Trump i-au dat greşit vitamina D. Nu cred că cineva care e cu afectare pulmonară gravă, internat în terapie intensivă, se vindecă dacă ia vitamina D. E bine să iei preventiv. Nu ştiu dacă are efect, dar nu-ţi dăunează, e clar", a cocluzionat profesorul Cristian Băicuş.

"A fost ca o răceală, dar când am ajuns în spital, m-au pus direct la tomograful computerizat. Eu aș fi vrut să refuz, pentru că era o doză de iradiere și mă simțeam deja bine. (...)

Am avut o formă uşoară.

Am luat paracetamol cât mai aveam durerile vagi de cap. Vitamina D o luasem dinainte şi am continuat-o, vitamina C, zinc'', a povestit prof. dr. Cristian Băicuș.



