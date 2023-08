Mesajul incredibil de pe tricoul şoferului de 19 ani, drogat, care a izbit opt oameni în plin la 2 Mai

Șoferul de 19 ani, drogat, care a intrat cu mașina într-un grup de tineri, sâmbătă dimineața, omorând doi dintre ei în localitatea 2 Mai, a fost prins şi dus la audieri.

Într-una din fotografiile postate pe reţelele de socializare, tânărul apare îmbrăcat într-un tricou roşu care are inscripţionat pe el un mesaj în limba engleză: "Drugs are my life" (Drogurile sunt viaţa mea).

El a fost depistat pozitiv la trei droguri, după ce fugise de la locul accidentului, iar acum este dus la audieri, la Poliţia Mangalia.

Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină și metamfetamină.

El a fost prins în Vama Veche şi nu ştia exact ce a făcut, pentru că era drogat. El conducea maşina în continuare atunci când a fost prins.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că un tânăr, de 19 ani, a condus mașina pe DN 39 și a intrat într-un grup de pietoni, care se deplasa pe carosabil.

În urma accidentului rutier, au decedat la fața locului o tânără de 20 de ani și un tânăr de 21 de ani.

De asemenea, au mai fost răniți doi tineri, de 19 ani, respectiv 20 de ani și o tânără, de 20 de ani.

Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.