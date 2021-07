Mesajul primarului Constanței pentru turiștii care se plâng de plajele lărgite: Purtați șlapi!

„Nisipul va fi din ce în ce mai fin, e adevărat, acum sunt scoici. Domnule, da' s-au inventat papuci, s-au inventat șlapi. Nu putem fi așa cârcotași! Eu îmi aduc aminte de când eram copil. Plaja era la fel de lată ca acum. Și eram și noi cetățeni ai patriei și ne doream și noi să bem un suc și ne duceam un sfert de oră până la plajă și înapoi”, a spus Vergil Chițac, la Digi24.

Întrebat dacă nu se teme că va stârni un val de critici cu o asemenea recomandare pentru turiști, Vergil Chițac a spus: „Eu am fost acolo și așa am fost: am folosit papucii și șlapii și nu m-a deranjat foarte mult lucrul acesta. Adică, eu ce vreau să spun: știu că suntem în perioada asta postpandemică, știu că toți, cu toții, mai mult sau mai puțin, avem anxietăți, știu că ne-a fost greu, dar totuși, cum putem fi atât de cârcotași?”

Lărgirea plajei din Mamaia a dus la nemulțumiri în rândul turiştilor. Pe lângă faptul că plaja este foarte lungă, nisipul nu mai este fin ca altădată, iar apa devine brusc adâncă după cel mult 20 de metri de mal.

