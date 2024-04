Copilul din Gorj care ar fi fost scos ilegal din ţară a fost găsit de autorităţile germane | Ministrul Familiei anunță că în cel mai scurt timp va fi repatriat

Copilul din Gorj care ar fi fost scos din ţară de un cetăţean german, cu o procură falsă a fost găsit de autorităţile din Germania şi urmează să fie adus în România.

Micuţul ar fi fost scos din ţară în mod ilegal, existând acuzaţia că ar fi fost vândut pentru suma de 8.000 de lei.

"Confirm faptul că există o colaborare intensă şi foarte bună cu autorităţile pentru protecţia socială din Germania şi că luni, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie va fi la întâlnire cu dânşii şi că în cel mai scurt timp încercăm repatrierea minorului acasă.

Vreau să mulţumesc pentru sprijin doamnei ministru Luminiţa Odobescu şi, în egală măsură, să îi felicit pe cei de la DIICOT pentru promptitudine şi pentru cum au colaborat şi colaborează în continuare cu colegii de la DGASPC Gorj pentru soluţionarea acestui dosar cu celeritate", a spus Natalia Intotero, ministrul Familiei, în direct la Antena 3 CNN.

"Am solicitat preşedintelui Autorităţii pentru Protecţia Copilului intensificarea verificărilor în toate judeţele ţării şi fac un apel pe această cale tuturor cetăţenilor din România dacă au anumite suspiciuni să semnaleze de urgenţă la numărul 119, Numărul de Urgenţă al Copilului, pentru că autorităţile intervin cu promptitudine pentru a verifica cele sesizate.

În egală măsură, da, trebuie să recunoaştem că Spaţiul Schengem, pentru moment maritim şi aerian, oferă această posibilitate a călătoriei, nu neapărat să mai fie verificaţi cetăţenii.

Într-adevăr, sper să nu mai avem astfel de cazuri pe viitor şi pentru aceasta este foarte important să existe o colaborare foarte bună între autorităţile cu atribuţii în domeniu în România, dar şi implicarea cetăţenilor civic este, de asemenea, foarte, foarte important. Asta înseamnă Spaţiu Schengen, liberă circulaţie între ţările membre în Uniunea Europeană", a mai spus Natalia Intotero, ministrul Familiei.

"Personal, eu nu am discutat cu părinţii copilului"

"Personal, eu nu am discutat cu părinţii copilului. Eu am fost ieri dimineaţă şi i-am vizitat pe fraţii minorului în cauză care în momentul de faţă se află bin îngrijiţi de către statul român. Am încercat să stau mai mult imp cu ei să văd cum se integrează, dacă beneficiază de consiliere psihologică. Cel puţin surioara care este mai mărioşoară chiar are nevoie, din punctul meu de vedere.

Sunt bine, sunt îngrijiţi, am încercat să socializez mai mult cu ei şi să mă asigur că pe viitor vor beneficia de această consiliere psihologică în continuare foarte importantă pentru ei", a mai precizat ministrul Familiei.