Mesajul tulburător al unui profesor din Suceava pentru colegii săi, după ce s-a infectat cu COVID-19: Virusul ăsta chiar este parşiv!

„Prima persoană care a fost pozitivă am fost eu. Vreau să vă spun că a picat cerul pe mine. Când te uiţi la o statistică naţională, locală, judeţeană, vezi acolo nişte cifre... În momentul în care am primit rezultatul mi-am dat seama că şi eu fac parte din statistică... Numai că acum ştiam că intru acolo, la infectaţi.

Nu ştiam cum ies, că acolo era cu însănătoşit sau decedat. Mi-am revenit repede. A fost mai greu să o anunţ pe soţie, că şi ea are. Parcă nu merita... Apoi, am stat de vorbă cu ceilalţi colegi şi am încercat să-i lămuresc. Mă pregătisem dinainte, pentru că aveam simptomele, să le spun colegilor mei ce au de făcut. I-am liniştit, le-am explicat că nu există acea poliţie medicală care să te aresteze şi să stai neapărat la spital şi că lucrurile sunt foarte clare”, a declarat Renato Tronciu.

Atât el cât şi colegii săi infectaţi sunt acum internaţi în Spitalul Judeţean Suceava. Medicii i-au spus profesorului Tronciu că a ajuns în timp util. Dacă mai întârzia, putea să-şi piardă viaţa pentru că plămânii erau deja afectaţi.

„Floricelele alea de COVID, şi cine nu crede să se uite pe un CT, apăruseră deja pe plămânii mei. Poate evolua într-o săptămână, în câteva zile, sau poate chiar şi în câteva ore pentru că virusul ăsta chiar este parşiv. Să ştiţi că după vreo două zile, când am reuşit să-mi mai revin, l-am sunat şi pe domnul primar şi i-am mulţumit pentru faptul că prin iniţiativa domniei sale am reuşit să evit un dezastru la nivelul liceului.

Vă daţi seama, şapte oameni infectaţi într-o săptămână de zile ce puteau să facă acolo... Inclusiv eu, pentru că dacă nu ştiam, mă întâlneam cu un coleg, poate se apropia, îi mai semnam ceva, vrând-nevrând această distanţare fizică încerci să o păstrezi, însă nu ştiu dacă o să reuşim întotdeauna”, a declarat profesorul pentru radiotop.ro.

Renato Tronciu le recomandă tuturor profesorilor să facă testul COVID dacă au această posibilitate, amintind că Primăria Suceava a asigurat resursele financiare necsare pentru testarea tuturor salariaţilor şcolilor din oraş.