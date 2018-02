Foto: Facebook/Klaus Iohannis

O elevă a Colegiului Naţional Vlaicu Vodă din Curtea de Argeş i-a transmis un mesaj preşedintelui Klaus Iohannis.

Redăm integral scrisoarea elevei:

”Bună ziua,domnule președinte! Astăzi m-am hotărât să vă scriu,să vă scriu fără a vă leza sau a vă adresa injurii fără de noimă. Mă numesc Deaconeasa Bianca-Ștefania și sunt elevă la Colegiul Național „Vlaicu Vodă” din Curtea de Argeș . Sunt pe clasa a XII-a – ultimul an și vreau să vă spun că după ce voi promova acest ultim an în România voi pleca. Șansele de supraviețuire sunt aproape inexistente. Tehnologia nouă înlocuiește ușor ,ușor munca noastră. Muncesc de la 13 ani pentru că altfel nu puteam trăi. Oamenii mor rând pe rând și urmăm și noi,generația anilor ’98-’99 pentru că suntem nevoiți să muncim ca sclavii în folosul comunității pe un salariu mizer. România a fost și este denigrată și decăzută de câțiva ani încoace. Ministrul Educației ce are de gând cu noi,câte schimbări să mai îndurăm pe ultima sută de metrii? Nu suntem o întruchipare a lui Albert Einstein! Voi părăsi țara datorită faptului că nu pot evolua,nu mă pot exprima și cu atât mai puțin,nu pot trăi.

Chiriile sunt mari,gazele sunt scumpe,electricitatea costă,apa costă ,impozitele sunt mari de asemenea,traiul este scump – o să ajungem să ne plătim și oxigenul la un moment dat datorită defrișărilor? Părinții noștri se chinuie să trăiască de pe o zi pe cealaltă fiind exilați din propria lor lume la țară. Credeți că viața la sat este mai minunată ? Nu! Oamenii muncesc un conac pe 20 lei și ca să fim sinceri cu noi înșine,ce mai sunt 20 lei în ziua de azi ? Biserici,catedrale se tot renovează și apar precum ciupercile după ploaie,dar spitalele ? Sunt adevărate focare de infecții și ajungem să tragem de firul vieții pentru a fii observați de doctor fără a-i oferi renumita „șpagă”. Toți vom fi corupți locuind în această țară! În străinătate nu-i ușor,dar toți suntem niște oameni eupatici și alegem să abdicăm din cetățean român în cu totul altul pentru a mări longevitatea acestei vieți.

Sper să citiți și poate să îmi dați puțină dreptate. Poate reușim să aducem o schimbare acestei țări cândva bogată și frumoasă din toate punctele de vedere.

Vă mulțumesc anticipat! O zi frumoasă ca și a noastră, a celor de rând !” a scris eleva din Curtea de Argeș, potrivit Libertatea.