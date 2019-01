Mihaela Rădulescu, interceptată de DNA în timp ce o jignea pe Andreea Marin: Îmi sare ţandăra pentru inegalitatea dintre mine şi vita aia! Eu mă... pe fata asta!

Fosta soția e lui Elan Schwartzenberg a fost a fost interceptată de DNA în dosarul omului de afaceri în timp ce o jignea pe Andreea Marin

Rădulească a fost interceptată pe data de 21 mai 2012, ziua în care a dispărut Codruţ Marta – şef de cabinet al fostului preşedinte ANAF Sorin Blejnar şi un nume vehiculat în mai multe dosare de evaziune fiscală.

Interceptările au fost prezentate de postul România TV.

Răduleasca se ceartă cu Schwartzenberg pentru că Andreea Marin are un promo mai bine filmat și mai scump decât al ei și o numește vită pe vechea sa rivală.

Ambele vedete de televiziune lucrau pe atunci la televiziunea lui Schwartzenberg de atunci, Realitatea TV.

Stenograma:

Mihaela Rădulescu: ... că eu am puţine motive să mă enervez... şi cu emisiunea de la Realitatea. Singurul motiv, unicul, pentru care îmi sare ţandăra este inegalitatea dintre mine şi vita aia de Marin. Asta are un promo pe post care, eu totuşi cunoscând această meserie, costă nişte zeci de mii de euro. Eu am avut un promo de doi lei reali pe hârtie, cu camere...

Elan Schwartzenberg: O să...

Mihaela Rădulescu Promo meu e filmat cu aparate foto pentru că mi-au spus băieţii că n-au camere...(înjură)

Elan Schwartzenberg: Pot să te opresc o secundă să o luăm încet? Alo?

Mihaela Rădulescu: Nu, nu poţi să mă opreşti! Lasă-mă să spun problema!

Elan Schwartzenberg: Ascultă-mă! Ascultă-mă!

Mihaela Rădulescu: Sunt nişte mii de euro aruncaţi pe un promo la Marin, mie îmi fac să-mi verse stomacul când mă gândesc că eu n-am avut un promo nici măcar decent...

Elan Schwartzenberg: Mă asculţi o secundă? Ascultă-mă! Pot să te opresc o secundă? Două lucruri importante. Îţi fac ce promo vrei tu. Am o singură rugăminte. Du-te, vorbeşte cu ei... îţi spune că nu există, eu îţi fac să existe, doar ocupă-te tu şi fă-l după capul tău şi cum vrei tu şi eu mă ocup să ai tot ce vrei. Doi: madam Marin, pentru tine să ştii, s-a ocupat să-şi facă promo.

Mihaela Rădulescu: Pentru că asta trăieşte aici. Nu şi l-a făcut ea. I l-a făcut o agenţie.

Elan Schwartzenberg: Da.

Mihaela Rădulescu: Agenţia costă dublu. Deci eu am aflat...

Elan Schwartzenberg: Atenţie! Aici vreau să-ţi spun...

Mihaela Rădulescu: Nu! Eu vorbesc acum şi mă asculţi! Ea nu are, de când mă ştiu eu...

Elan Schwartzenberg: Nu-mi place cum ţipi la mine. Deci eu sunt calm şi vorbesc cu tine. Nu-mi place dacă...

Mihaela Rădulescu: N-are nicio idee. Ea... Ascultă-mă! Nu-mi spune mie că Marin a făcut. Marin s-a dus şi a dat o căruţă de bani, pentru că avea căruţa de bani...

Emilian Schwartzenberg: Da, da' pe capu' ei, pe buzunaru' ei. Eu nu plătesc promouri, n-am vreo treabă. Înţelege acest mic detaliu. Deci dacă vrei opinia mea şi dacă vrei să te amuzi... da' nu mai comenta cu alţii şi învaţă: orice comentariu despre ea cu alţii, te poziţionează ca una care te deranjează şi suferi din cauza ei. Tu ignor-o total. Păi...

Mihaela Rădulescu: Eu mă... pe fata asta şi mă ştiu sigur de o mie de ori arătând mai bine, mai deşteaptă şi mai mişto ca fata asta. Mă doare în... de fata asta. Nu vreau însă să se vadă, strict profesional vorbind, inegalitatea dintre ce facem noi acolo. Deci ea are un super promo, un super profi făcut de agenţie, făcut pe peliculă de film, cu regizor. Am aflat. Ştiu exact cine l-a făcut şi cât costă un astfel de promo, iar eu am un promo filmat cu aparat foto pentru că echipa din Realitatea mi-a zis: „Bă, ne pare rău, azi nu avem camere profi cu noi şi filmăm cu aparatul“. Am crezut că mor.

Elan Schwarzenberg: Am o rugăminte, dacă se poate, că-mi crapă capu'. Mai mult decât ţi-am spus, nu am ce-ţi spune. Ocupă-te! Fă-ţi ce promo vrei tu. Eu îţi asigur tot ce ai nevoie, ca la emisiune. Dar ocupă-te. Eşti aici săptămâna asta, fă-ţi frumos să fie în regulă. Hai să ne ocupăm.

Mihaela Rădulescu: Îhî. Am înţeles. Emilian Schwartzenberg: Aşa.