Mihai Gâdea: Decorația lui Iulius Filip vine târziu. Bine că nu prea târziu

Klaus Iohannis a ascultat într-un târziu şi a decis să îl decoreze pe Iulis Filip, disident anticomunist şi fost deţinut politic, în urma petiției inițiate de Antena 3 și semnate de zeci de mii de români.

”Această decorație vine târziu. Bine că nu vine prea târziu. Ce este șocant, președintele României nu i-a acordat cea mai mare decorație. Șeful securității lui Băsescu, Maior, are acea decorație. Coldea are acea decorație. Steaua României. Kovesi are acea decorație. În pieptul domnului Iohannis a fost pusă Steaua României de Traian Băsescu. Președintele României, prins într-un colț al propriilor sale erori, nu face nici măcar o ceremonie” a spus Mihai Gâdea la ”Sinteza Zilei”.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a conferit Crucea Națională „Serviciul Credincios” clasa a III-a domnului Iulius Filip, disident anticomunist şi fost deţinut politic, în semn de apreciere deosebită pentru determinarea și curajul cu care a luptat împotriva abuzurilor regimului comunist și în semn de respect pentru suferințele îndurate în închisorile comuniste, apărând valorile democratice, se arată într-un comunicat de presă al Administrației Prezidențiale.