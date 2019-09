Mihai Gâdea: Mulțumim pentru iubire! Sunteți absolut incredibili!

foto: Antena 3

Mihai Gâdea le-a mulțumit, luni seară, la "Sinteza zilei", românilor care s-au mobilizat într-un mod incredibil ca să-l ajute pe Jian, bărbatul din Suceava, în vârstă de 41 de ani, care și-a pierdut ambele mâini în urma unui accident suferit anul trecut, pe 4 octombrie.

În acest moment, Jian este dependent total de o altă persoană şi doar protezele ar putea să-i redea, într-o oarecare măsură, independenţa.

"Ceea ce am difuzat aseară (duminică, n.r.) a fost cutremurător pentru mulți dintre dvs.. Vă mărturisesc, pentru echipa mea și pentru mine, cei care am fost acolo a fost foarte greu de filmat.

Să fii față în față cu un astfel de caz dramatic care are nevoie de sprijin și aproape nimeni să nu poată filma pentru că toată lumea era în lacrimi. Dar dvs, mare parte din această țară, sunteți absolut incredibili (...)

Nu era ora prânzului și vedeam că de la mulți dintre dvs s-au strâns jumătate de miliard. Dar aseară a fost un om, un om pe care nu l-am cunoscut încă personal, dar care este fără niciun fel de îndoială un om al lui Dumnezeu și care a zis: Am să plătesc ambele proteze. O singură proteză este 88.000 de euro", a spus Mihai Gâdea, la începutul emisunii "Sinteza zilei".

Jian și familia sa le mulțumesc acum tuturor celor care s-au mobilizat atât de repede ca să-l ajute să-i poată îmbrățișa din nou pe cei dragi.

"Vă mulțumesc tuturor, îi mulțumesc domnului care a avut amabilitatea, sufletul, bunăvoința să facă gestul acesta. Este incredibil, un domn extraordinar. Îi mulțumesc din suflet. Să-i dea Dumnezeu sănătate! Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți-toți cei care m-au ajutat", a spus Jian.

Pe 4 octombrie 2018, Jian se afla pe un teren agricol, la recoltat porumb. A vrut să verifice ceva la utilaj, în timp ce acesta era pornit, dar s-a împiedicat în mirişte.

„Ca să nu cad cu capul de cadrul utilajului, am întins din reflex brațele. Am ajuns în valțuri, prima dată mi-a apucat brațul drept. Am început să strig. A durat 45 de minute până a venit cineva. N-am crezut că scap”, a spus bărbatul.

După ce i-a fost prinsă mâna dreaptă, Jian a leșinat și a căzut pe cadrul utilajului. Atunci şi-a prins şi mâna stângă în valţuri.