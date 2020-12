Tatăl medicului Radu Zamfir, Mihai Zamfir, internat la ATI 7 zile cu COVID-19: ”N-aș fi vrut ca Radu să ajungă în situația asta, să-și opereze părintele”

"M-am internat... am crezut eu că pentru o zi-două. Și când colo am stat vreo două săptămâni bune pentru că au mai survenit niște alte complicații. Am stat o săptămână la Terapie Intensivă. Nu am avut simptome specifice coronavirusului, m-am testat întâmplător. Cred că am luat virusul din tren. M-am izolat la începutul pandemiei, acasă, la țară, și am rărit interacțiunile cât s-a putut”, a spus Mihai Zamfir, tatăl medicului Radu Zamfir, în exclusivitate pentru Antena 3.

Tatăl medicului Radu Zamfir: ”Am trecut prin mâinile lui Radu, care a avut toată grija de mine”

”N-aș fi vrut să fiu în pielea lui, să fiu în situația să își opereze părintele. Fiul meu a fost un pic mai mult decât un erou pentru mine. Am trecut printr-o situație gravă, dar niciun moment nu am avut senzația de pericol”, a mărturisit tatăl medicului Radu Zamfir, care a fost externat chiar înainte de Crăciun, pe 23 decembrie.

”Nu poți să mori de frică pentru că Dumnezeu îți hotărăște un moment în care ieși din lumea asta”, a mai spus Mihai Zamfir.

Mihai Zamfir, în vârstă de 78 de ani, a fost operat de peritonită perforată, fiind infectat cu COVID-19

Mihai Zamfir, în vârstă de 78 de ani, a trebuit să fie operat de urgență de o peritonită perforată, iar fiul său a vrut să participe la operația dificilă care a trebuit făcută la un alt spital decât cel la care lucrează. Mai exact, la Spitalul Colentina, unitate spitalicească suport COVID. Medicul Radu Zamfir a îmbrăcat combinezonul și a mers să își opereze tatăl alături de un coleg și prieten bun, dr. Diaconu.

"Viața ne-a adus în ipostaza asta, o complicație care s-a întâmplat să fie chirurgicală. Mi-am luat inima în dinți și l-am operat, trebuia să îl facem bine. Trebuie să te detașezi, să tratezi leziunea, să-l privești cât se poate ca pe un pacient”, ne-a declarat dr. Radu Zamfir.

Medicul spune că era cel mai important lucru din lume să-și aibă tatăl alături de el de Sărbători.

Tatăl medicului Radu Zamfir, Mihai Zamfir, 78 de ani, sfat în pandemie:

Potrivit lui, oamenii trebuie să respecte cât mai strict măsurile de siguranță care se impun. ”La urma urmei nu se pune problema numai că eu pățesc asta, se pune problema că pot să fac rău altuia și ăsta este un lucru cu care nu poți trăi”, a mai declarat tatăl medicului Zamfir.

