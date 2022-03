Rușii au fost blocați în orașul strategic Mikolaiv | Un avion rus a fost doborât în Donețk | Urmele măcelului din Gostomel, filmate pe străzi

Anunțul a fost făcut de un consilier prezidențial ucrainean, transmite BBC.

Informația vine la scurt timp după ce primarul din Mikolaiv a spus că trupele ruse au intrat în localitate.

Mikolaiv (Nikolaiev) este un oraș-port strategic la Marea Neagră, situat în sudul teritoriului ucrainean, la 113 kilometri nord-est de Odesa.

În altă parte a Ucrainei, epava unui avion militar rus a fost filmată iar imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale.

Nexta_tv relatează că aparatul a căzut la Volnovaha, în districtul Donețk.

Ar fi vorba despre un Suhoi Su-25, aparent doborât în luptele cu apărarea ucraineană.

Another #Russian Su-25 was shot down near #Volnovakha.



The pilot is wanted. He will have to answer for the fact that he shelled residential houses and civilian infrastructure. pic.twitter.com/GY2K3tQMah