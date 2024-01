Ministrul Agriculturii, despre protestul transportatorilor şi al fermierilor: "Nu ştiu de ce stau în stradă şi nu vin să discutăm"

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vorbit în direct la Antena 3 CNN, legat de protestul transportatorilor şi al fermierilor: "Uşa Ministerului este deschisă, îi aştept la discuţii".

"Asociaţiile mi-au solicitat să aibă discuţii cu membrii să-şi strângă toate revendicările până vineri. Luni s-a stabilit cu dânşii, au şi confirmat, inclusiv cei care sunt acum în protest. Domnul Andruşcă şi domnul Muscă, care deţin anumite asociaţii au confirmat pentru întâlnirea de luni la ora 12. Eu nu înţeleg de ce stau în stradă şi nu vin la Ministerul Agriculturii să discute", a afirmat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

"Nu ştiu de ce stau în stradă şi nu vin să discutăm"

"Eu astăzi sunt în teren. Merg să vizitez o fermă în Prahova. Această investiţie este realizată de către Ministerul Agriculturii. Bineînţeles, oricând se hotărăsc, eu sunt la Ministerul Agriculturii.

Am fost în perioada sărbătorilor în concediu. Am fost până marţi în concediu. Am discutat cu foarte mulţi fermieri. Aştept ca o echipă să îşi asume acest protest. Îi aştept la Ministerul Agriculturii să discutăm.

În rest, cu toate asociaţiile din agricultură avem întâlnire începând de luni, la ora 12.00. Uşa Ministerului este deschisă", a mai spus ministrul Agriculturii.