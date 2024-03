Ministrul Agriculturii, prima reacție în scandalul puilor vopsiţi: "Nu cred că fermierii fac aşa ceva"

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a avut prima reacție în scandalul puilor vopsiți, după semnalul de alarmă dat de preşedintele ANPC, Horia Constantinescu.

Sursa foto: GettyImages

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a reacţionat după ce şeful ANPC, Horia Constantinescu, a atras atenția ca mulți dintre puii pe care îi cumpărăm de pe rafturile magazinelor sunt vopsiți.

"Eu nu cred acest lucru, că fermierii fac așa ceva, în primul rând. În al doilea rând, ANSVSA-ul care nu este în subordinea Ministerului Agriculturii face verificări și bineînțeles că se va ieși cu un raport pe acest lucru. Nu pot să-mi dau cu părerea. Eu nu cred că fermierii români vopsesc puii. Să fie foarte clar. Puii pe care îi vedem în magazinele de retail sunt cei 80-90% crescuți cu porumb.

Puii sunt foarte bine căutați. Piața din Franța ia pui din România, cel mai mare export de carne de pui în Franța se face din România, de la fermierii români", a spus ministrul Agriculturii, Ion Barbu.

Şeful ANPC a demisionat după scandalul puilor vopsiți din magazine, după care s-a răzgândit

Între timp, președintele Protecției Consumatorilor, Horia Constantinescu, a demisionat după scandalul puilor vopsiți din magazine, după care s-a răzgândit.

Acesta a revenit cu un mesaj în care dădea asigurări că nu părăsește deocamdată șefia ANPC pentru a nu pune în pericol proiecte importante în plină desfășurare.

"Faptul că pe pagina mea am anunțat că am demisionat nu înseamnă că am demisionat. Trebuie să înțelegem că autoritatea noastră este una dintre instituțiile reprezentative în relația cu OECD și multe alte proiecte care nu pot fi lăsate efectiv baltă doar pentru că s-a ivit această oportunitate a candidaturii mele acolo.

A plăcut foarte tare știrea despre puiul colorat, dar noi am transmis și faptul că au fost depistate tulpini de salmonella periculoase la unii dintre aceeași operatori economici. Cred că abia aceea este cea mai importantă știre. Faptul că prin ciclul sanitar-veterinar la raft au ajuns cu infestați cu salmonella tulpinile cele mai periculoase. Dovada cea mai bună este că la acest moment există inclusiv o alertă europeană.

Vine în plus faptul că sunt vopsiți pentru a da senzația a consumatorului că achiziționează pui de casă", a spus Horia Constantinescu, preşedinte ANPC la Antena 3 CNN.