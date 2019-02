Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș: Mâine îi răspundem lui Iohannis

Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a făcut o serie de declarații la Antena 3, după ce a primit o solicitare din partea consilierului prezidențial, șeful Departamentului Securității Naționale, Ion Oprișor, legată de scandalul cu apa potabilă.

„Am primit o astfel de solicitare din partea președinției. Astăzi, așa cum am făcut precizări și în declarația de presă pe care am avut-o, mâine va pleca răspunsul către Administrația Prezidențială cu datele pe care eu le-am prezentat acestei declarații de presă, anexat inclusiv cu acel buletin de analiză din data de 28 ianuarie 2019, din care reiese foarte clar că acea concentrație de amoniu este de 0,796 mg/ l, adică sub limita recomandată, de 1 mg/ l, conform prevederilor legale în vigoare din România”, a spus ministrul Apelor și Pădurilor.

Ioan Deneș a precizat și că nu a fost contactat deloc de Gabriela Firea în această perioadă.

„Nu am fost contactat de către primarul general al Capitalei. Nu cunosc motivele, dar datele noastre sunt publice și le punem la dispoziția tuturor celor care doresc să afle aceste date”.

Citiți și Documente explozive. Ce i-a scris Gabriela Firea lui Klaus Iohannis în scandalul apei