Ministrul de Interne, Carmen Dan, despre cazul tinerei românce fără identitate

foto: Facebook/ Carmen Dan

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a făcut o serie de afirmații în cazul Aleksandrei, tânăra invizibilă pentru autorități, tânăra care până la vârsta de 24 de ani nu are un certificat de naștere sau vreun act care să-i confirme identitatea.

Tânăra de 24 de ani a spus că de la Ministerul de Interne a primit un e-mail în care i se spunea să se ducă să obțină un act de cetățean străin cu care vine să dea examen în România.

"Aș afirma cu aproape certitudine că nu Ministerul de Interne i-a făcut o astfel de recomandare și dacă i-a făcut o astfel de recomandare nu putea să o facă decât în baza unei corespondențe cu autoritatea pentru cetățenia română. Dar nu așa se rezolvă problema tinerei, mie mi-a fost sesizat acum o oră- o oră și jumătate această situație și cât am putut să verific am și făcut-o. Am dorință și timp să rezolv orice situație care îmi este sesizată. Din datele pe care le am eu până acum, în 14 sau 15 noiembrie, domnișoara a trimis o adresă de e-mail la Ministerul de Interne în care solicită înregistrarea nașterii. Până în acest moment s-a solicitat, prin intermediul Ambasadei României din Germania, un extras cu datele mamei, datele corecte, pentru că s-a mai trimis un astfel de extras cuprinzând date incorecte. În baza acestui extras și a sentinței de stabilire a paternității urmează să se întocmească actul de naștere", a explicat Carmen Dan.

Ministrul de Interne a promis că se va ocupa personal de cazul tinerei și o va ajuta să intre în posesia unui act de identitate.

