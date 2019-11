Ministrul Economiei, despre dosarul penal: Reținerea mea, dosar politic. Am fost prima victimă a PSD

Ministrul Economiei a venit cu clarificări după ce în spațiul public a circulat informații despre un dosar penal în care a fost implicat. Virgil Popescu a declarat la Antena 3 că acel dosar a fost unul politic și a fost făcut doar pentru ca el să fie schimbat din funcția de director al Petrom.

Liberalul susține totodată că a fost prima victimă a PSD, în anul 2000.

”Informația e parțial adevarată. Colegul meu nu are nicio legătură. A fost un dosar politic în anul 2000, pentru a mă schimba din funcția de director a Petrom. Au reușit să mă schimbe, dosarul s-a soluționat. Pe vremea aceea reținerea se făcea de către poliție. Au fost două cazuri: unul am fost eu, unul a fost Mugur Ciuvică. Parchetul nu a confirmat imediat acea propunere de arestare.

S-au urmat expertize în dosar. Eu am fost doar un simplu membru dintr-o comisie de acaziție a Petromului. Nimeni nu a fost întrebat, decât eu. Dosarul s-a soluținat de două ori cu scoatere de sub urmărire penală pentru că nu există fapta. Nu aveam cum să influențez vreo achiziție. Am fost prima victimă a PSD, în anul 2000”, a spus Virgil Popescu.