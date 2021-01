Ministrul Educației: Elevii care se întorc în școli vor primi măști de protecție

"Ultimele date pe care le avem din teritoriu arată un stoc de peste 37 de milioane de măşti doar în învăţământul preuniversitar. Deci ideea este că se vor primi măşti.", a spus Sorin Cîmpeanu la webinarul online organizat de Ministerul Educaţiei în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi CNCAV dedicat personalului din învăţământ

"De asemenea, am cerut o analiză, la fiecare trei zile, cu privire la stocurile de substanţe dezinfectante existente în şcolile româneşti. Această situaţie nu este de natură să ne îngrijoreze, şcolile sunt pregătite dacă asta va fi decizia."

Ministrul subliniat că râmâne la decizia ca şcoala să se reia fizic la începutul semestrului al doilea şi că aceasta va fi luată pe 2 februarie. El a explicat că învăţământul hibrid se va păstra în cazul în care anumiți profesori şi elevi au recomandare medicală pentru a continua cursurile de acasă.

"Va fi de datoria noastră să ne asigurăm pentru a asigura procesul de învăţare. Fie cu prezenţă fizică, acolo unde se poate, acolo unde scenariile permit, acolo unde elevii şi profesorii nu au contraindicaţii, fie în online, acolo unde nu se poate din cauza scenariului, acolo unde nu se poate, pentru că elevii sau profesorii au contraindicaţii, certificate medicale", a adăugat Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu: 112.685 de persoane din sistemul de educație s-au programat pentru vaccinul anti-COVID

"In randul celor noua categorii de lucratori esentiali, personalul din invatamant detine detasat prima pozitie din perspectiva numerica. Datele extrase din platforma gestionata de STS ne arata ca sunt 112.685 de persoane din sistemul de educatie programate. Nu numai ca au disponibilitatea de vaccinare, dar sunt deja programate pentru vaccinare.

Dintre acestea, 19.000 au fost deja vaccinate. Lor li se adauga alte cateva mii de cadre medicale care, in aceasta platforma, sunt cuprinse la categoria personal medical, fiind in acelasi timp si cadre didactice mai ales in invatamantul superior medical", a afirmat Campeanu