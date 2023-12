Ligia Deca a luat măsuri după ce clădirea unui internat s-a prăbușit în Odorheiu Secuiesc: "Am trimis doi reprezentanți ai Ministerului Educației"

Ministrul Educației, Ligia Deca, a reacționat imediat după ce clădirea unui internat s-a prăbușit în Odorheiu Secuiesc și a luat măsuri urgente.

Sursa foto: gov.ro

Ligia Deca a convocat un grup de lucru pentru a aborda situația de criză și a decis trimiterea a doi secretari de stat încă din aceeași seară.

Ministrul a menționat că a fost în contact cu Inspectoratul Școlar și Prefectura și că mâine vor avea loc consultări extinse cu reprezentanții instituțiilor implicate.

"Imediat după ce știrea a ajuns în spațiul public, am convocat un grup care să adreseze situația de criză în Ministerul Educației. Am decis să trimitem doi secretari de stat încă din această seară. Am luat legătura cu Inspectoratul Școlar și Prefectura.

Mâine vom lărgi consultările cu ceilalți reprezentanți ai instituțiilor implicate. Am ținut legătura în mod continuu pentru a afla starea celor care au fost prinși sub dărâmături.

Ne-am interesat ce se întâmplă cu elevii care după prăbușirea tavanului nu au mai avut un loc unde să stea. Ei au fost preluați de familiile lor.

În mare parte, cei care la ora 8:00 nu erau încă preluați au fost relocați într-o altă unitate de clasare. Urmau să fie preluați până la sfârșitul acestei zile.

Este foarte greu de exprimat toată durerea, toată revolta pe care o simțim și noi și sunt absolut convinsă că o simt cei din comunitatea școlară, familiile și cunoscuții.

Ne exprimăm condoleanțele pentru decesul elevului de clasa a 12-a care, din păcate, nu a mai putut fi salvat, în ciuda eforturilor salvatorilor.

Sunt alături de familiile celor răniți și vom face tot ceea ce ține de noi pentru a afla care sunt cauzele, a preveni astfel de incidente și a sancționa pe toți cei care este necesar să fie sancționați.

Nu putem permite ca orice clădire în care se află copii, fie spațiul educațional sau spațiu de cazare sau altfel de spațiu să mai aibă parte de astfel de incidente și am mare încredere că vom putea împreună să prevenim acest lucru pe viitor.

Sunt deja măsuri, este clar că trebuie să facem mai mult

Am solicitat în mod continuu alocarea de fonduri pentru expertizarea clădirilor susceptibil a avea risc seismic.

Există legislație încă din acest an care să faciliteze consolidarea imediată a clădirilor în risc seismic unu sau doi, care au scop educațional și am avut o serie de relocări și demararea unor lucrări de consolidare pentru astfel de clădiri.

Însă avem nevoie să facem mai mult. Avem nevoie să urgentăm parcursul parlamentar al modificărilor pentru legea în punerea în siguranță a clădirilor publice aflate în risc seismic.

Avem nevoie ca toate clădirile mai vechi de un anumit număr de ani să fie expertizată și trebuie să aflăm ce s-a întâmplat acolo", a declarat Ligia Deca.