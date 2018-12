Ministrul Justiției, despre recursul compensatoriu: CEDO a venit cu recomandarea

Ministrul Justiției a vorbit și de recursul compensatoriu. Toader susține că acest proiect a venit la recomandarea CEDO.

”România are foarte multe condamnări la CEDO pe condiții necorespunzătoare din penitenciare. România a primit acea decizie pilot prin care au fost adunat foarte multe cauze și ni s-a cerut o soluție pentru a remedia situația în penitenciare. Noi nu am inventat acest recurs compensatoriu. CEDO recomandă ca statele care au astfel de probleme să acorde zile considerate ca executate la 30, în condiții necorespunzătoare. Proiectul de lege a plecat din 2016, după aceea s-a dus la CSM, după aceea legea a intrat în vigoare la puțin timp de când am devenit ministru”, a mai delarat Toader.