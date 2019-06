Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a susținut o declarație de presă cu privire la atacul cibernetic din spitale.

„CERT-RO atrage atenția, atât utilizatorilor cât și personalului care se ocupa de serviciile IT, asupra următoarelor măsuri imediate ce pot fi luate pentru a preveni infectarea cu aceste tipuri de aplicații malițioase: nu deschideți fișierele primite prin e-mail decât în situația în care cunoașteți expeditorul iar în cazul unei suspiciuni adresați-vă personalului de specialitate, evitați accesarea ”ofertelor ” irezistibile din mediul online, indiferent de forma prin care le primiți (email, whatsapp, messenger, facebook etc.), asigurați-vă că aveți un backup al fișierelor pe un dispozitiv care nu este conectat la rețea, asigurați-vă că dispozitivele pe care le utilizați atunci când navigați online sunt updatate și au instalate soluții de securitate (firewall, antivirus, antimalware etc.), apelați numărul unic 1911 pentru raportarea acestor incidente,accesați ghidurile puse la dispozție pe site-ul CERT-RO”, a declarat ministrul Sănătății.

„Cinci spitale sunt afectate, unul dintre ele este Victor Babeș. Am solicitat direcțiilor de sănătate publică să ne transmită dacă există spitale afectate. Incidente izolate au mai existat, în care spitalele și-au pierdut datele și au fost recuperate de informaticieni. Aceste atacuri îngreunează enorm activitatea medicală, împiedică internările,se pot pierd date referitoare la pacienți, referitoare la salarizare ș.a.m.d”

Ministrul Sănătății a prezentat un caz din anul 2017 în care un atac informatic a afectat un spital din Maramureș. Potrivit ministrului, s-au identificat hackerii și au cerut suma de 10.000 de euro pentru reparare.