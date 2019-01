Ministrul Sănătății, Sorina Pintea: Până la finalizarea analizei microbiologice a apei recomandăm prudenţă

UPDATE ”Probele prelevate astăzi au arătat niveluri normale ale clorului în apă”, a spus Sorina Pintea.

”Mai trebuie să vina rezultatele de laborator pentru câteva probe. Până avem certitudinea că toate probele sunt negative, recomandăm prudență”, a adăugat minstrul.

Ministrul Sănătății recomandă ”prudență” în consumul apei de la robinet.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, susține o declarație de presă pentru a da detalii despre scandalul legat de apa potabilă din București.

Sorina Pintea a emis miercuri un avertisment pentru populație, anunțând că, timp de cel puţin 48 de ore, apa care curge la robinetele din Capitală nu trebuie folosită nici pentru băut, nici pentru gătit şi nici măcar pentru igiena personală.

În schimb, Apa Nova a susţinut că apa este potabilă.

„În cursul zilei de ieri, Direcția de Sănătate Publică a primit o mulțime de sesizări de la cetățenii care locuiesc în sectoarele 5 și 6 privitor la calitatea apei potabile, în sensul că prezenta un miros și un gust puternic de clor, prezenta un gust de metale grele. În acel moment conducerea Direcției de Sănătate Publică a luat legătura cu Apa Nova, comunicându-i aceste aspecte și cerându-i să posteze pe site-ul proriu amănunte legate de calitatea apei potabile, precum și buletine de analiză din data de 29 ianuarie. Apoi, inspectorii Direcției de Sănătate Publică au prelevat probe pe care le-au analizat constatând o depășire a nivelului de clor peste limitele legale admise. De asemenea, acest lucru a fost comunicat firmei Apa Nova, împreună cu o adresă prin care i se cerea acesteia să posteze pe site că depășirile de clor sunt peste limitele legale admise și că se recomandă nefolosirea în acest moment a apei, lucru care nu s-a întâmplat”, a spus Sorina Pintea.

„Ministerul Sănătății a convocat specialiștii care au consultat ghidurile Organizației Mondiale a Sănătății, știind că responsabili fiind de sănătatea publică, trebuie să informăm populația din sectoarele 5 și 6 cre e rezultatul probelor pe care inspectorii le-au prelevat.

Astfel, am transmis în comunicat că dacă populația consumă apă cu un nivel de clor depășit, acest lucru nu influențează sănătatea pe termen scurt sau lung, dar poate provoca persoanelor care sunt alergice, care suferă de astm și alte boli rare, disconfort și chiar agravarea simptomelor. Și am recomandat, nu am obligat populația să nu folosească apa de la robinet nici pentru igiena personală, nici pentru consum. Am reomandat și am considerat necesar că fiecare trebuie să ia o decizie cunoscând faptele. Nu am spus nicio clipă că apa nu este potabilă. Între apă cu nivel de clor ridicat și apă potabilă este o diferență. Eu cred că Ministerul Sănătății a fost responsabil și a comunicat exact ce s-a întâmplat”.