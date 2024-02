Tanatoestetică funerară, intervenția pe care Mioara Roman o va avea înainte de înmormântare. Oana Roman a planificat totul

Mioara Roman a murit astăzi la vârsta de 83 de ani. Fiica sa, Oana Roman, a spus că prima soție a fostului prim-ministru Petre Roman, va trece printr-o intervenție de tanatoestetică funerară, înainte de înmormântare.

Sursa foto: Facebook/ Oana Roman

Oana Roman a împărtășit cu tristețe astăzi vestea dureroasă a decesului mamei sale, Mioara Roman, prin intermediul rețelelor de socializare. Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, primul premier al României după Revoluție, a trecut în neființă în somn, în noaptea de joi spre vineri, după ce a suferit un stop cardiorespirator.

Devastată, Oana a transmis pe rețelele de socializare gândurile sale pentru mama ei: "Drum lin în lumină mama mea bună și frumoasă. Îngerii să te vegheze și să povestești tuturor acolo sus toate lucrurile pe care le povesteai aici. Tot ce sunt îți datorez. Mulțumesc mămica mea pentru tot! Te iubesc și de voi iubi mereu! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace."

Se pare că preocuparea pentru pregătirile pentru înmormântare a început de la sfârșitul anului trecut, odată cu agravarea stării de sănătate a Mioarei Roman, diagnosticată cu boala Parkinson și degenerare neurocognitivă.

Oana Roman a discutat cu Gabriela Lucuțar, cunoscută sub numele de Regina Întunericului, care gestionează o firmă de pompe funebre și se ocupă de înmormântări. Gabriela Lucuțar a precizat că a petrecut șase ore cu Oana, într-o convorbire telefonică, stabilind toate detaliile ceremoniei funerare. Oana și-a exprimat dorința ca mamei sale să i se facă tanatoestetică funerară, o procedură de reconstrucție a chipului.

"Am vorbit în detaliu absolut tot cu Oana despre înmormântarea mamei ei încă de când medicii i-au spus că mai are 10 la sută șanse să supraviețuiască. Am stabilit absolut tot, Oana a venit la mine la firmă și am pus la punct tot, șase ore am stat împreună și am discutat", a declarat Gabriela Lucuțar.

Oana Roman și-a exprimat dorința ca înmormântarea mamei sale să fie un eveniment decent, organizat cu fast, pentru a reflecta personalitatea impozantă a Mioarei Roman. Ceremonia va include multe flori albe și pachete pentru persoanele nevoiașe. De asemenea, trupul neînsuflețit al Mioarei Roman va fi dus pe ultimul drum cu o limuzină de lux, iar slujba va fi oficiată de patru preoți, potrivit click.ro.