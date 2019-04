Mircea Badea: Răspunsul la întrebarea perfect cretină de ce a pierdut România cu Franța e pentru că am jucat cu Franța

foto: captura Antena 3

Mircea Badea a vorbit despre duelul Franța - România 3-2, din semifinalele Fed Cup, marți seară, în emisiunea „În Gura Presei”.

”Nu sunt pasionat, pe mine nu m-a interesat. Am văzut câteva secvențe oribile, am văzut pe un Boc foarte mic, cu o tobă mare, sprijinită pe o burtă și mai mare și bătând toba, bă nu pot să mă uit.

Pe bune, unii se întreabă la 48 de ore de ce a pierdut România semifinala cu Franța? Zici că a jucat România Insulele Feroe la fotbal și ne-au învins și se întreabă oamenii de ce a învins Insulele Feroe pe România. Sau cum se întrebau ăia când ai pierdut finala cu Steaua, în 1986.

Pe bune? Pentru că România a jucat cu Franța! Noi ne așteptam cu toții, era un făcut. Take it to the bank. Pe bune? Răspunsul la întrebarea perfect cretină de ce a pierdut România cu Franța e pentru că am jucat cu Franța. Dacă România ar fi jucat în semifinala Campionatului Mondial de Fotbal cu Germania, s-ar mai fi întrebat unii zile la rând de ce a pierdut România cu Germania?Poate pentru că România a jucat cu Germania, nu?”, a spus Mircea Badea, la emisiunea sa.