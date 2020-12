Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO: Zona Mării Negre este una în care vom continua să investim

Radu Tudor: "Care este diferenţa deciziilor, informărilor şi planului de acţiune în privinţa securizării zonei Mării Negre faţă de ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani la Cartierul General NATO? Şi dacă puteţi să detaliaţi ce va însemna pentru România acest concept de rezilienţă. Pe ce trebuie să ne concentrăm, ce instituţii sunt implicate şi pe ce trebuie să ne concentrăm mai bine?"

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO: "Zona Mării Negre este una de intensă competiţie geopolitică şi de mare relevanţă strategică pentru noi. Acest raport - pe care miniştrii de externe (din ţările NATO) l-au dezbătut şi aprobat - arată în continuare că, în ceea ce priveşte riscurile la adresa securităţii colective a Alianţei, există ingrediente pentru a da zonei Mării Negre o importanţă şi mai mare. Şi acest efort va continua.

Mircea Geaonă: Crimeea reprezintă rampa de lansare a Federaţiei Ruse în Orientul Mijlociu şi Mediterana de Est

Federaţia Rusă a construit în Crimeea o capacitate militară masivă, atât ofensivă cât şi defensivă. Crimeea şi zona Mării Negre reprezintă rampa de lansare a Federaţiei Ruse către Orientul Mijlociu şi Mediterana de Est şi alte zone. Acest efort va continua cu Comandamentul NATO, cu exerciţiul militar NATO din primăvara anului viitor, care se va derula în Europa de Sud-Est, inclusiv pe teritoriul României.

De aceea, vă încurajez să vă uitaţi la zona Mării Negre ca la un fel de matrice, în care, în ceea ce facem noi la nivel NATO, există o componentă foarte importantă.

Există şi o componentă bilaterală. Am notat cu interes semnarea, de către ministrul român al apărării, Nicolae Ciucă, a unei foi de parcurs pentru zona Mării Negre cu ministrul britanic Dominic Raab. Tot ministrul Ciucă a semnat recent, în SUA, un plan pe 10 ani privind relaţia dintre MApN şi Pentagon. Sunt şi alte state aliate cu care România are discuţii cu privire la "umplerea" acestor piese din această matrice de prezenţă şi de interes în zona Mării Negre (...)

Militarii NATO continuă procesul de dezbatere şi implementare a acestui concept Apărare şi Descurajare în spaţiul Euro-Atlantic (DDEA, Deterrence and Defense of Euro-Atlanic Area).

Este cel mai ambiţios şi comprehensiv efort de a privi în toate direcţiile geografice la toate tipurile de riscuri percepute ca preocupante pentru NATO (...) DDEA va aduce clarificări cu privire la Marea Neagră, cu privire la omogenitatea abordării în flancul estic şi la omogenitatea abordării între diverse zone geografice de interes pentru Alianţă, în raport cu o privire mai holistică (...)

Mircea Geoană: Suntem interesaţi să reînnoim parteneriatul cu Republica Moldova, din prespectiva rezultatului alegerilor prezidenţiale

Există interesul nostru de a investit în relaţiile de parteneriat profund şi energic cu Ucraina şi Georgia. Tocmai am semnat pentru pachet de ultimă generaţie cu Georgia. Vor fi Consilii NATO - Ucraina şi NATO - Georgia în perioada următoare. Republica Moldova este un stat partener NATO. Suntem interesaţi să reînnoim parteneriatul cu Republica Moldova ţinând cont de specificităţile constituţionale şi politice pe care le cunoaştem. E o zonă în care vom continua să investim. Salut perseverenţa cu care România şi Bulgaria şi alte state din zona Mării Negre susţin această temă. Sunt convins că în perioada următoare vom avea şi mai multă participare la nivel NATO, bilateral şi internaţional pe această zonă."