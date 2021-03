Mirea Vaida despre femeia care a agresat-o în direct: ''Mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru pietroaie!''

Mirela Vaida a povestit, în lacrimi, că se teme pentru viaţa ei.

Realizatoarea emisiunii Acces Direct spune că în ultima vreme a primit mai multe ameninţări de la o persoana care se recomanda Magdalena Şerban, criminala de la metrou.

Între timp, poliţiştii au reuşit să o identifice pe femeia care a agresat-o pe Mirela Vaida. Este vorba despre o femeie din judeţul Iaşi.

De asemenea, poliţiştii au ajuns la sediul emisiunii Acces Direct şi fac verificări pentru a stabili cum s-a petrecut incidentul.

În momentul în care a recurs la acel gest extrem, femeia a revendicat şi o sumă de bani. Din fericire, staff-ul de la Acces Direct a reuşit să o imobilizeze pe agresoare.

Mirela Vaida a oferit un interviu pentru Antena 3, unde a explicat cum s-a derulat evenimentul tragic de la debutul emisiunii sale.

''Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ''Să îmi dai banii, să îmi dai banii''. Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare.

Mirela Vaida spune că este este exclus ca acel incident să fie unul regizat.

''Nu există aşa ceva. Vreodată în viaţa mea, nu am făcut astfel de lucruri. Nu suntem aici la o emisiune de divertisment, nici la farse. Nu! E o emisiune cât se poate de serioasă, care tratează foarte multe subiecte şi spun sincer, că îmi este teamă de multe ori, ca cei pe care îi interpelăm, pentru că asta este natura presei, sau pe care îi deranjăm prin anchetele pe care le facem, îmi este teamă să nu aibă o astfel de răzbunări. În acest moment, mie îmi este teamă pentru viaţa mea'', a spus prezentatoarea emisiunii Acces Direct.

