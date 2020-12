Ce i-a cerut Mirabela Dauer lui Moș Crăciun, în direct, la Antena 3

"Îl aștept pe Moșul, am făcut brăduțul, o să pun daruri acolo. Eu nu știu ce daruri primesc, întotdeauna eu am făcut daruri, dar sunt fericită că pot dărui", a spus Mirabela.

Întrebată ce vrea să-i aducă Moș Crăciun, îndrăgita artistă a răspuns:

"Cred că știi și ce vreau eu să-mi aducă Moșul - să fiu foarte sănătoasă".

Urarea Mirabalei Dauer pentru români:

"Să fie sănătoși, că este cel mai important lucru, iar pentru mine a devenit o obsesie chestia asta cu sănătatea. Sigur Dumnezeu ne va apăra de toate cele rele. Eu încă nu am intrat în nicio depresie pentru că sunt o persoană optimistă și voi fi în continuare optimistă, până la un moment dat.

Nu sunt de acord cu nimic ce se întâmplă în jurul nostru, dar nu are nico importanță. Ne vedem de treaba noastră. Sunt 'fericită' că nu am cântat de nouă luni de zile, mai am puțin și nasc", a glumit Mirabela Dauer.