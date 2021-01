Misiune dramatică de salvare în masivul Ceahlău! Şef Salvamont România: ''A fost o acţiune contracronometru!''

Salvamont Neamţ a intervenit cu două echipe în zona înalta a Masivului Ceahlău pentru acordarea primului ajutor şi evacuarea unui turist cu probleme grave de sănătate.

Acţiunea a fos îngreunată de condiţile meteo, ceaţa densă, dar şi de viscol, la nivelul cotei 1800

''După o acţiune de aproape patru ore, colegii de la Salvamont Neamţ, au reuşit să soluţioneze acţiunea foarte bine. Au mers în zona înaltă a platoului masivului Ceahlău, acolo unde această persoană a avut o problemă medicală destul de gravă care va necesita o intervenţie chirurgicală de urgenţă. Au reuşit să ajungă la timp, au discutat cu victima, i-au menţinut starea psihică foate bună, i-au păstrat temperatura corpului normală, au izolat-o termic foarte bine şi, după o coborâre de câteva ore, au reuşit să o aducă la ambulanţa care îi aştepta pregătită.

Şef Savamont România: ''A fost o acţiune contracronometru''

Băieţii au dat dovadă că sunt foarte bine pregătiţi şi au lucrat pe un timp extraordinar de dificil, cu ceaţă, cu viscol puternic, cu zăpadă. Aceste elemente nu au putut permite nici elicopterul să vină să ne ajute în sprijin, dar iată că am reuşit să soluţionăm la timp această acţiune şi credem noi, că este poate cea mai dură acţiune în ziua de astăzi, pentru că deja, până la această oră avem peste 30 de evenimente raportate de către echipele de salvare montană din ţară. Recomandăm responsabilitate tuturor celor care merg pe munte. Sunt cel puţin 30 de evenimente centralizate până acum şi pot să vă spun că în ultimele zile, am avut între 40 şi 60 de evenimente pe zi. Multe dintre acţiuni sunt petrecute pe pârtiile practicarea sporturilor de iarnă, dar avem şi acţiuni în zona înaltă de creastă, pe traseele turistice. Vă reamintesc, că numai acum trei-patru zile, am avut cei doi decedaţi din masivul Bucegi'', a spus Sabin Cornoiu, şef Savamont România.

Salvamont România și Administratia Naţională de Meteorologie vă prezintă informarea nivometeorologică la nivelul zonei montane: