Monica Pop şi ÎPS Teodosie, despre românul care cere să fie eutanasiat în Spania: "Este o laşitate, un păcat de moarte!"

Marian Eugen Sabău nu va mai fi judecat pentru tentativă de omor, după ce și-a împușcat mai mulți foști colegi de muncă, în decembrie 2021.

Familile victimelor nu sunt de acord ca el să fie eutanasiat şi au făcut apel la autorităţi să îl ducă totuşi în faţa unei instanţe, să îl judece pentru faptele lui şi să plătească cu închisoarea.

Românul de 45 de ani a rămas paraplegic după un schimb de focuri cu poliţia.

Românul va fi eutanasiat înainte să ajungă în faţa instanţei

El a cerut şi să îşi petreacă în spital ultimele zile din viaţă, dar instanţa nu a fost de acord.

Românul lucrase o vreme ca agent de pază în Tarragona. După ce a fost concediat, el a pretins sumă de bani de la firma la care lucrase. Fostul său șef și câțiva colegi au primit ameninţări că, dacă nu va primi banii, ei vor fi cei care vor plăti.

Pe 14 decembrie 2021, Eugen a intrat înarmat în clădirea fostei sale firme și a împușcat un manager și alte două persoane, lăsându-i grav răniți.

Bărbatul avea asupra sa mai multe arme. A urmat o urmărire cu forţele de ordine, în timpul căreia a împușcat doi polițişti.

După luni întregi în spital, Eugen Sabău a cerut să fie eutanasiat. Cererea a avut atât avizul medicilor săi, cât și pe cel al comisiei de evaluare, formată din avocați, medici și experți.

ÎPS Teodosie şi Monica Pop au vorbit în exclusivitate la Antena 3, despre cazul românului care doreşte să fie eutanasiat.

Arhiepiscopul Tomisului condamnă gestul românului şi spune că în acest mod, acesta a ales să fugă de pedeapsă.

ÎPS Teodosie: "Este o laşitate, un păcat de moarte!"

"Nu ar trebui să se producă această împiedicare a morţii. Ar trebui dus să îşi ispăşească fapta pentru că eutanasierea la noi în ţară nu este admisă. Este o moarte asistată, sau unii iau medicamente ca să moară. Există o moarte voluntară prin anumite medicamente sau moarte asistată, cum este eutanasierea. Este o laşitate, un păcat de moarte, pentru că, din punct de vedere al moralei creştine, nu îl găseşte decât această justificare a răului pe care şi-l asumă omul, un rău care nu se cade, care depersonalizează omul, care îl duce în acea direcţie a răului suprem. Şi iată, el fuge de pedeapsă cu această formă de eutanasiere. Este foarte condamnabil, pentru că trebuia să ispăşească o pedeapsă, consider că justiţia nu şi-a făcut datoria aici. Nu cred că e normal ca victimele să vadă că el a vrut să scape printr-o laşitate şi i s-a aprobat de autorităţi această laşitate. Sigur, este o imoralitate şi din partea celor ce au aprobat şi din partea celui ce şi-a asumat această eutanasiere şi însăşi eutanasierea este potrivnică spiritului creştin", a spus ÎPS Teodosie, în exclusivitate la Antena 3.

Monica Pop: "Mie mi se pare efectiv un act criminal!"

Medicul Monica Pop susţine punctul de vedere al Înaltpreasfințitul Teodosie şi spune că eutanasierea este o formă de crimă.

"Vă rog că credeţi că nu am vorbit înainte cu Înaltpreasfinţia Sa Teodosie, dar sunt perfect de acord cu ce a spus. Mie mi se pare eutanasierea o formă de crimă. În primul rând, omul când se naşte, deja se naşte cu aprobarea morţii, pentru că oricine se naşte să ajungă acolo. Apoi, singura persoană stăpână a omului este el însuşi. Cum e posibil să ceară altcuiva să îi ia viaţa? Iar cei care aprobă aşa ceva, medicii care fac aşa ceva, mie mi se pare efectiv un act criminal, deci nu poţi. Ai făcut meseria asta ca să dai sănătate, viaţă şi nici într-un caz să o iei.

Acest om, pe lângă laşitatea de care vorbea Înaltpreasfinţia Sa, este un om care are mâinile libere. Îl opreşte cineva să facă ceea ce crede cu viaţa lui? Nu. De ce să ceară altuia? De ce să încarce sufletul unei alte persoane cu dorinţa morţii? Ce e asta? De ce trebuie aprobare pentru aşa ceva? Nu poţi să ceri alcuiva să îţi ceară aşa ceva, să îţi ia viaţa (...) Paraplegic înseamnă că nu poate merge, dar are mâinile libere şi nu asta este problema. Problema este pentru care motiv? Pentru care motiv să ceară un om aluita să îi ia viaţa. Cum se poate aşa ceva", a adăugat Monica Pop.