Motorina s-a ieftinit uşor în Bucureşti şi în alte oraşe mari din ţară. Preţuri la carburanţi, joi, 8 octombrie

Motorina s-a ieftinit uşor în Bucureşti şi în alte oraşe mari din ţară. sursa foto: Getty

Preţul motorinei standard a scăzut uşor, joi, 8 octombrie. În Bucureşti, dar şi în alte oraşe mari din ţară, carburantul diesel s-a ieftinit cu câţiva bani faţă de miercuri. Astfel, motorina costă 10,86 lei/litru, faţă de 10,91 lei/litru, cât costa în ziua precedentă. La Timişoara, motorina standard se comercializează, la unele staţii, cu 10,83 lei/litru. Benzina standard rămâne, în general, la nivel naţional, la preţul de 10,11 lei/litru, notează Peco Online.

Ce mai ieftină benzină din ţară se vinde la o staţie din Cluj-Napoca, unde costă 9,93 lei/litru. Iar cea mai ieftină motorină standard se găseşte în localitatea Albeşti, judeţul Mureş, la 10,69 lei/litru.

Un litru de GPL costă în medie, la nivel naţional, 4,7 lei.

Atacurile asupra navelor din Marea Neagră pot scumpi din nou motorina

O nouă analiză Frames notează faptul că atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră pot pune o presiune suplimentară pe preţul motorinei în România, prin creşterea costurilor cu asigurările, transportul şi aprovizionarea, într-o piaţă în care cotaţiile produselor petroliere sunt deja ridicate.

Potrivit sursei citate, orice transport pe mare presupune o poliţă obişnuită pentru marfă, care în condiţii normale costă între 0,2% şi 0,5% din valoarea încărcăturii, precum şi un supliment pentru riscul de război, aplicat de asigurători pentru zonele de conflict.

În Marea Neagră, costurile asociate riscului de război au crescut semnificativ, susţin analiştii.