”My way”, programul care îi ajută pe tineri să își descopere viitoarea carieră

Programul My Way este conceput pentru ghidarea elevilor de liceu în alegerea carierei pe care o visează.

Este destinat tuturor tinerilor, viitorilor lideri care doresc să aibă experiențe unice, memorabile, să exploreze companiile pentru care vor lucra şi să se pregătească să devină profesionişti.

”Copiii care au participat în programul my way au venit cu propriile lor poveşti, au învăţat, şi-au făcut prieteni, şi au testat dacă ceea ce exista în mintea lor este exact ceea ce li se potriveşte.

Unora li s-a confirmat ceea ce ştiau deja sau ceea ce simţeau că este pt ei iar altora le-a schimbat pe viitor tot parcursul”, a spus Daniela Vasilescu, președintele Fundației pentru Educație și Vocație.

”Am fost foarte suprins să văd că oamenii sunt foarte curioşi şi dornici să afle lucruri noi, şi voiau să afle răspunsul la întrebarea este sau nu este pt mine”, spune Luca Dejan, Partner VDLawGroup.

”Learning by doing”, un concept aplicat cu succes

Tinerii care se înscriu în acest program primesc prima dată un test vocaţional, apoi îşi aleg din domeniile de activitate care sunt incluse în proiect şi merg în intershipuri la companii.

Acolo, prin învăţarea experenţială descoperă dacă pasiunile sau aptitudinile lor pentru o anumită meserie îi pot ajuta să facă o carieră în acest domeniu.

”Am continuat la cei de la Antena 3. Am învățat să scriu beta, să scriu titluri de știri, să scriu o știre pe scurt, ce înseamnă munca de teren, să iau interviuri de la oameni”, a declarat Diana, intern Antena 3 prin programul My Way.

Studiile arată că cei mai fericiți angajați sunt aceia care reușesc să își valorifice pasiunile și potențialul. Când faci ceea ce îți place, munca nu mai pare o corvoadă, iar rezultatele sunt pe măsură.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal