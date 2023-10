Actriţa Nataşa Raab a fost înmormântată la Cimitirul Ungureni din Craiova

Actriţa Nataşa Raab a fost condusă, miercuri, pe ultimul drum de rude, prieteni, colegi şi mulţi admiratori.

Sursa foto: Facebook I Teatrul Național

Sicriul a fost depus pentru câteva ore la Teatrul Naţional "Marin Sorescu", pe a cărui scenă a jucat şi de unde toţi cei care au iubit-o şi-au putut lua rămas bun de la ea.

Nataşa Raab, care a încetat luni din viaţă, a fost înmormântată miercuri în cimitirul Ungureni.

Cunoscută şi pentru rolul bunicii Coana Chiva dintr-un set de reclame tv ale unei firme de lactate, actriţa Nataşa Raab s-a născut la 15 iulie 1953, la Huedin, judeţul Cluj.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1988, la clasa profesorului Mircea Albulescu şi, din acelaşi an, a fost actriţă la Teatrul Naţional din Craiova, potrivit biografiei de pe site-ul Teatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova. A fost doctor în ştiinţe umaniste - filologie, Universitatea Craiova - cum laudae, susţinând examenul de doctorat în februarie 2004.

În tinereţe, a studiat canto cu Stela Simonetti şi a interpretat jazz pe scena Casei de Cultură Studenţească şi a Casei Armatei din Cluj, conform www.imdb.com.

De asemenea, a fost model la Centrul de Creaţie UCECOM condus de Zina Dumitrescu (1979-1988).

În teatru a fost Elena Andreevna, în "Unchiul Vanea" de Cehov, în regia lui Mircea Cornişteanu, Gittel Mosca, în "Doi pe un balansoar", de E. Gibbson, în regia Danielei Peleanu, Nina, în "Escu", de Tudor Muşatescu, Clover, în "Ferma Animalelor", Passallaqua, în "Carlo contra Carlo", de Paul Ioachim, Ducesa savantă, în "Improvizaţia de la Versailles", de Moličre, Lisse Schiller, în "Tărâmuri întunecate", de Harding Lemay, în regia lui Tom Ferriter, Rosencrantz, în "Hamlet", de W. Shakespeare, Fräulein, în "Gaiţele", de Alexandru Kiriţescu, Dresoarea de tigri, în "Careul", de C. Voiculescu, Doica, în "Phaedra", în regia lui Silviu Purcărete, Pictorul, în "Timon din Atena", de W. Shakespeare, Femeia, în "Naşterea", de C. Voiculescu, în regia lui Bogdan Cristian Drăgan, Anna Petrovna, în "Revizorul" de Gogol, Anca, în "Năpasta", de I. L. Caragiale, Hangiţa, în "Îmblânzirea scorpiei", de W. Shakespeare, Doica, în "Romeo şi Julieta", de W. Shakespeare, Cap de rinocer, în "Rinocerii" de Eugene Ionesco, Barbara, în "Dimineaţa de după...", de Peter Quilter, etc.

Printre rolurile de film interpretate se numără Lola, în serialul "Lumini şi umbre" (regia Andrei Blaier, 1981 - partea I, 1982 - partea a II-a), Ligia, în "Adela" (regia Mircea Veroiu, 1984), Rodica, în "Acordaţi circumstanţe atenuante" (regia Lucian Bratu, 1984), Maria, în "Există joi" (regia Adrian Petringenaru, 1988), Vecina, în "Autor anonim, model necunoscut" (regia Dan Piţa, 1989), Hellene, în "Somnul insulei" (regia Mircea Veroiu, 1994), Soţia ambasadorului american, în "Amen" (regia Costa Gavras, 2002), mama lui Marcel, în "După ea" (regia Cristina Ionescu, 2007), Viorica, în "Din dragoste cu cele mai bune intenţii" (regia Adrian Sitaru, 2010).